Nominácia na Ligu národov už bez tradičného kapitána: Hamšík v repre skončil!

Legendy odchádzajú! Pár dní po ukončení hráčskej kariéry Martina Škrtela (37) v Spartaku Trnava dal definitívnu bodku za reprezentačnou dráhou aj Marek Hamšík (34). Bývalý kapitán národného tímu sa odteraz sústredí na pokračovanie aktívnej činnosti v tureckom Trabzonspore, s ktorým získal svoj prvý majstrovský titul na klubovej úrovni.

Už v marcových prípravných dueloch proti Nórsku a Fínsku skúsený kapitán chýbal, keďže ho trápili zdravotné problémy. Aj tie pomohli nakloniť misky váh na stranu len klubovej vyťaženosti. „Bola to dlhá a krásna cesta, na ktorú som veľmi pyšný. Som dojatý, že som mohol byť pri všetkých najväčších úspechoch reprezentácie,“ napísal Hamšík na sociálnej sieti.

Jeho takmer 15-ročná reprezentačná púť sa skončila vlani v novembri v kvalifikačnom dueli proti Slovinsku. „Bolo pre mňa veľkou cťou viesť národný tím vo vyše 50 zápasoch v pozícii kapitána. Ďakujem všetkým trénerom, spoluhráčom a realizačným tímom, s ktorými som pracoval. Uvidíme sa na zápasoch našej reprezentácie.“

Pred slovenským tímom, ktorý odohrá v priebehu desiatich júnových dní štyri zápasy C-divízie Ligy národov, stojí náročná úloha - nahradiť lídra tímu. „Rozhodnutie dozrievalo u Mareka od februára. Reprezentácii dal veľmi veľa. Mužstvu bude chýbať. Najmä jeho typológia a dlhoročné skúsenosti. Otvára sa priestor pre hráčov, ktorí ho nahradia. Musíme sa naučiť byť úspešní aj bez neho,“ povedal tréner Štefan Tarkovič.

Hamšík debutoval v repre 7. februára 2007 v priateľskom zápase proti Poľsku. „Je to jeden z najväčších hráčov, akých mala naša reprezentácia. Za odvedené služby mu patrí veľká vďaka. Zo všetkého by som u neho najviac vyzdvihol profesionalizmus. Dokázal strhnúť mužstvo a správne stráviť emócie. Keď prišiel do tímu, vždy mu pomohol.“

Budúci mesiac čakajú Slovákov 4 zápasy s dlhými presunmi. Zo zdravotných dôvodov vypadli z kádra Holec, Vavro, Zreľák, Hromada, doliečuje sa aj brankár Dúbravka. „Cieľom je jednoznačný postup do B-divízie. Pôjdeme za tým všetci jednotne,“ zdôraznil Tarkovič.

Nominácia slovenského tímu

Brankári: Rodák (Fulham), Plach (Gliwice), Takáč (Trnava)

Obrancovia: Pekarík (Hertha), Koscelník (Liberec), Chvátal (Olomouc), Šatka (Poznaň), Valjent (Mallorca), Škriniar (Inter), Gyömbér (Salernitana), Hancko (Sparta), De Marco (Slovan)

Stredopoliari: Hrošovský (Genk), Lobotka (Neapol), Kucka (Watford), Herc (Grasshopper), Bero (Arnhem), Schranz (Slavia), Suslov (Groningen), Duda (1. FC Kolín), Rusnák (Seattle), Weiss (Slovan), Haraslín (Sparta), Regáli (Ružomberok)

Útočníci: Almási (Ostrava), Boženík (Düsseldorf)

Marek v reprezentácii SR

- debutoval 7. februára 2007 v príprave proti Poľsku

- bol pri historických míľnikoch nášho národného tímu

- tešil sa z prvého postupu na MS 2010 do JAR

- premiérovo si zahral aj na EURO 2016 vo Francúzsku

- kapitán pomohol mužstvu aj k účasti na EURO 2020

- odohral rekordných 135 zápasov a strelil 26 gólov

- posledný raz nastúpil 11. novembra 2021 proti Slovinsku

Čo nezabudnuteľné zanechal

- príkladný profesionalizmus

- charakteristický účes číro

- skvele zvládnutú pozíciu lídra

- číslo 17, ktoré by mali vyradiť

- na zrazy chodil v najdrahších autách