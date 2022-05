Obranca z Premier League pôjde pred súd: Obvinený je z troch trestných činov

V dvoch prípadoch bol obvinený zo spôsobenia zbytočného utrpenia chránenému zvieraťu, v ďalšej záležitosti sa jedná o porušenie povinnosti ochrany zvierat.

Začiatkom kalendárneho roka ostala verejnosť pobúrená videom, na ktorom francúzsky futbalista bije mačku. Zamestnávateľ z West Hamu mu vtedy naparil pokutu vo výške 250 000 libier, no z kádra ho nevyradil.

Na súdne pojednávanie, ktoré sa uskutoční v utorok 24.5. 2022, bol predvolaný aj jeho brat Yoan - ten ho pri týraní mačky natáčal. Zouma sa bude obhajovať na londýnskom súde Thames Magistrates' Court.

Výška a znenie hroziaceho trestu však ešte nie sú známe, Francúz tak netuší, do akej miery to ovplyvní jeho ďalšiu futbalové pôsobenie.

West Ham ace Kurt Zouma filmed kicking and slapping his pet cat in horrific video pic.twitter.com/souZrtHP0Q