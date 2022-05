Trénerovi AC MIláno ukradli zlatú medailu: Vraťte mi ju, je moja jediná!

Pokazili mu radosť. Futbalisti AC Miláno sa po jedenástich rokoch vrátili na taliansky futbalový trón, keď v nedeľňajšom stretnutí na pôde Sassuola vyhrali 3:0 a priamo na štadióne tak začali oslavovať. Do osláv sa zapojil aj tréner Stefano Pioli, ktorému však niekto ukradol zlatú medailu.

Futbalistom Milána stačil na zisk titulu zo stretnutia v Sassuole jeden bod, hráči však nenechali nič na náhodu a jednoznačne vyhrali 3:0. Taliansky veľkoklub sa tak po jedenástich rokoch vrátil na domáci trón a nechal tak zabudnúť na roky neuspokojivých výsledkov a finančných problémov.

"Zaslúžili sme si to za to, že sme ani na moment neprestali veriť, že je to možné, Moji zverenci sa ani raz nevzdali, všetci boli fantastickí. Užil som si to, lebo som videl, že aj oni si to užívajú," vyjadril sa tréner AC Stefano Pioli, ktorý sa dočkal v 56 rokoch prvej významnej trofeje.

Počas majstrovských osláv mu však niekto ukradol zlatú medailu. "Ak by som vás mohol poprosiť, vráťte mi ju. Je jediná, ktorú mám," prosil o navrátenie pamiatky na historický úspech.