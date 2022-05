Slovenskí hokejisti bojujú na MS o štvrťfinále: Aká je predpokladaná zostava?

Slováci zdolali Dánsko na uplynulých dvoch MS, víťazný imperatív majú v hlavách aj tentoraz. Iba triumf nad severanmi ich posunie do štvrťfinále, v opačnom prípade sa do najlepšej osmičky dostanú Dáni.

Zverenci Heinza Ehlersa mali pred pondelkovým večerným zápasom s Kanadou (19.20 SELČ) v A-skupine 9 bodov rovnako ako Slováci. V Helsinkách prehrali so Švajčiarskom 0:6 a s Nemeckom 0:1, deklasovali Kazachstan 9:1, Taliansko zdolali 2:1 a Francúzsko 3:0.

Dáni mali v nedeľu deň voľna, slovenskí hokejisti si užili dvojdňový oddych. Center Alex Tamáši uviedol, že to bude hrať v prospech Slovákov. "Myslím si, že dva dni voľna budú výhodou. V dueli s Talianskom sme už cítili, že hráme druhý deň za sebou. Dánsko je severská krajina a severania sú fyzicky zdatní a výborní korčuliari. Treba sa dobre pripraviť. Musíme hrať hlboko u nich, hádzať si puky, dávať to hore na bekov a strieľať to na bránku."

Proti Dánsku nastúpili Slováci na MS aj pred rokom, v Rige ich zdolali 2:0 po góloch Petra Cehlárika a Adama Jánošíka. Predtým sa obaja súperi stretli na MS 2019 v Košiciach, aj v tomto dueli boli úspešní zverenci Craiga Ramsayho. Kanadský tréner tak má s Dánmi stopercentnú bilanciu. Na domácom šampionáte zvíťazil jeho tím 2:1 po nájazdoch. Naposledy Slováci prehrali s týmto súperom na MS 2017 v Kolíne nad Rýnom pod vedením Zdena Cígera 3:4 po nájazdoch.

Dánsky tréner Ehlers sa na šampionáte najviac spolieha na syna Nikolaja, ktorý je jednoznačne najjagavejšou hviezdou tímu. Útočník Winnipegu Jets odohral v tejto sezóne NHL 62 duelov a nazbieral 55 bodov (28+27). Na šampionáte zatiaľ zaznamenal 5 bodov (1+4). "Dánsko je super tím, vyhrávajú zápasy, bude to boj. Ale verím, že zvíťazíme," povedal útočník Adam Sýkora.

Celkovo odohrali Slováci s Dánmi 20 zápasov, v 15-tich dokázali zvíťaziť. Päťkrát sa z triumfu tešili Dáni. Celkové skóre hovorí v prospech Slovenska v pomere 77:37.

A-skupina MS:

Utorok 24. mája, 15.20 SELČ

SLOVENSKO - Dánsko /Ice Hall Aréna Helsinki/

Predpokladaná zostava SR: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Rosandič, Jánošík, Gachulinec - Tatar, Krištof, Slafkovský - Regenda, Roman, Takáč - Lantoši, Tamáši, Liška - Sýkora, Kollár, Pospíšil - Minárik