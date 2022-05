Marek Hamšík oznámil šokujúcu správu: Odchádzam!

Túto správu nikto nečakal! Kapitán slovenských futbalistov Marek Hamšík (34) ukončil reprezentačnú kariéru.

Rozhodnutie oznámil na svojej oficiálnej webstránke v pondelok, v deň nominácie národného tímu na júnové stretnutia Ligy národov, v ktorých sa už musia Slováci zaobísť bez 34-ročného stredopoliara tureckého Trabzonsporu.

Hamšík odohral v rokoch 2007 až 2021 v najcennejšom drese 135 zápasov a strelil v nich 26 gólov. Debut absolvoval 7. februára 2007 v Jereze v prípravnom stretnutí Slovensko - Poľsko (2:2). Zúčastnil sa na MS 2010 aj ME 2016 a 2020, na posledný duel nastúpil vlani 11. novembra v kvalifikácii MS 2022 v Trnave proti Slovinsku (2:2).

"Nebolo to jednoduché, dlho som rozmýšľal, no po pätnástich rokoch som sa rozhodol uzavrieť významnú a nádhernú časť mojej futbalovej kariéry," uviedol Hamšík na svojom webe. "Bola to dlhá a krásna cesta, na ktorú som veľmi pyšný. Som až dojatý, že som mohol byť pri všetkých najväčších úspechoch slovenskej futbalovej reprezentácie. Mohol som byť súčasťou tímu, ktorý absolvoval v roku 2010 svetový šampionát v Juhoafrickej republike a v rokoch 2016 a 2021 sa dostal na majstrovstvá Európy. Bolo pre mňa veľkou cťou viesť vo viac ako päťdesiatich dueloch národný tím Slovenska aj ako kapitán. Reprezentovať moju krajinu som vždy bral ako obrovskú česť, zodpovednosť a snažil sa vždy vydať zo seba všetko pre našich fanúšikov. Vždy bolo nádherné spievať pred zápasmi slovenskú hymnu a vidieť na tribúnach fanúšikov s našimi vlajkami. Človek väčšiu motiváciu ani nepotreboval. Ďakujem všetkým trénerom, spoluhráčom a realizačným tímom, s ktorými som mal tú česť pracovať a spolu sme sa snažili robiť všetko pre úspech slovenského futbalu."

"Skončila sa éra Martina Škrtela a Mareka Hamšíka, začína sa nová. Skončili hráči, ktorí dali národnému tímu veľmi veľa. Som rád, že som s oboma mohol spolupracovať. Chcel by som vyjadriť rešpekt a obdiv k tomu, čo dosiahli, akým spôsobom dokázali reprezentovať Slovensko v rámci európskeho a svetového futbalu. Patrí im vďaka. Mareka ľudsky chápem, to rozhodnutie dozrievalo dlhšie, od februára. Aj on sám sa dlho rozhodoval, či chce spraviť takýto krok. Tomuto mužstvu bude chýbať osobnostne, budú chýbať jeho hráčska typológia a skúsenosti, ktoré nadobudol počas kariéry. Na druhej strane, otvára sa priestor pre hráčov, ktorí musia Mareka nahradiť, aby sme boli úspešní aj v novej etape," povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii reprezentačný tréner Štefan Tarkovič.