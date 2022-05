Aj takéto situácie prináša hokejový šampionát: Bizarný gól prekvapil všetkých

V 44. min si švédsky brankár Magnus Hellberg vyšiel z bránky, aby si počkal na puk nastrelený od mantinelu. Bežná situácia. Lenže na prekvapenie všetkých puk po odraze smeroval do odkrytej bránky. Nóri sa tešili, Hellberg si to ale nasmeroval k rozhodcom. Spomalený záber ale ukázal, že puk nešiel do bránky po odraze od mantinelu, ale po odraze od korčule rozhodcu. A preto nemohol platiť.

Ref assist?



The puck goes off the referee, into Sweden's net and is deemed a no-goal after review #SWENOR #IIHFWorlds pic.twitter.com/jyGEAtd5Rc