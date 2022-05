Adana Demirspor deklasovala Göztepe 7:0. Na vysokom triumfe sa až piatimi gólmi podieľal taliansky útočník Mario Balotelli.

Najviac zaujal presný zásah na konečných 7:0, kedy si v 70. minúte Balotelli naviezol loptu do šestnástky a po sérii niekoľkých "bicyklov" zakončil rabonou na zadnú žrď.

Mario Balotelli scored ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ today



Come for the stepovers😵‍💫

Stay for the rabona 😎@AdsKulubu | #Puskas pic.twitter.com/rgWtMvELQN