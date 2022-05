Slovenský reprezentant Škriniar smúti: Talianskym šampiónom mestský rival z AC

Futbalisti AC Miláno vybojovali po jedenástich rokoch titul v talianskej Serie A.

V nedeľnom záverečnom 38. kole zvíťazili na pôde Sassuola hladko 3:0 a udržali si na čele tabuľky dvojbodový náskok pred mestským rivalom Interom. Ten v zostave aj so slovenským obrancom Milanom Škriniarom zdolal doma Sampdoriu Janov rovnako 3:0, na obhajobu trofeje mu to však nestačilo.

Hráči AC nenechali nič na náhodu a už v prvom polčase si vytvorili trojgólový náskok. Dvakrát skóroval Olivier Giroud, keď mu oba góly pripravil Rafael Leao, tretí zásah pridal Franck Kessie. V druhom dejstve sa hlavičkou presadil aj striedajúci Zlatan Ibrahimovič, no jeho gól neplatil pre ofsajd. Hostia si v závere v pohode strážili náskok a po záverečnom hvizde sa mohli radovať. "Rossoneri" predtým vybojovali "Scudetto" v sezóne 2010/2011. Ziskom celkovo 19. majstrovského titulu sa vyrovnali na druhom mieste historickej tabuľky Interu, viac ligových trofejí v Taliansku vybojoval len Juventus Turín - 36.

Ak chcel Inter obhájiť titul, potreboval proti Sampdorii zabodovať naplno a spoliehať sa na zakopnutie AC. Po bezgólovom prvom polčase nakopol favorita po prestávke Ivan Perišič a výhru poistil dvoma gólmi Joaquin Correa. Víťazstvo však "Nerazzurri" nepomohlo, v konečnom účtovaní skončili druhí, s päťbodovým náskokom pred Neapolom.

SSC so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zakončil sezónu takisto víťazstvom 3:0 na pôde Spezie. O svojom triumfe rozhodol už v prvom polčase. Vo 4. minúte ho poslal do vedenia Matteo Politano, ktorý zakončil sólo cez polovicu ihriska vydarenou strelou k žrdi. V 12. minúte rozhodca prerušil zápas pre násilné strety fanúšikov v hľadisku. Z domáceho kotla i zo sektoru hostí lietali predmety, situácia vygradovala, keď priaznivci SSC vnikli na ihrisko. Podľa agentúry AFP museli hráči oboch mužstiev upokojovať fanúšikov.

Po 10 minútach sa situácia upokojila a rozhodca nechal pokračovať v hre. Do prestávky skórovali za hostí ešte Piotr Zieliňski a Diogo Demme. SSC si v druhom polčase náskok udržiaval a napokon zavŕšil ročník štyrmi výhrami za sebou. Lobotka odohral za hostí celý zápas, domáci útočník David Strelec šancu v zostave Spezie nedostal a duel sledoval z lavičky náhradníkov. Rozlúčkový zápas v drese "Partenopei" odohral Lorenzo Insigne, ktorý nastúpil v druhom polčase, taliansky reprezentant a ikona SSC má namierené do Toronta v MLS. Okrem AC, Interu a Neapolu si zahrá Ligu majstrov 2022/2023 aj štvrtý Juventus.



Serie A - záverečné 38. kolo:

Inter Miláno - Sampdoria Janov 3:0 (0:0)

Góly: 55. a 57. Correa, 49. Perišič

/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/



US Sassuolo Calcio - AC Miláno 0:3 (0:3)

Góly: 17. a 32. Giroud, 36. Kessie



Spezia Calcio - SSC Neapol 0:3 (0:3)

Góly: 4. Politano, 25. Zieliňski, 36. Demme

/D. Strelec (Spezia) bol na lavičke náhradníkov - S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/