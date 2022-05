Lotyši otočili zápas s outsiderom: Stále cítia šancu na postup

Lotyšskí hokejisti zvíťazili v nedeľňajšom zápase B-skupiny MS vo Fínsku nad Veľkou Britániou 4:3 po tom, ako prehrávali 0:2 i 1:3. V tabuľke tamperskej B-skupiny majú na konte osem bodov a patrí im piata priečka. Briti sú s bodom poslední.

Lotyši sa v poslednom skupinovom zápase stretnú v utorok o 11.20 SELČ so Švédmi, Britov čaká v pondelok o 19.20 h súboj o záchranu s Rakúskom.



B-skupina (Tampere):

Veľká Británia - Lotyšsko 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)

Góly: 6. Perlini (Myers, Neilson), 13. Neilson (Hook, Jones), 27. Hook (O'Connor, Batch) - 25. Batna (Jeisejevs, Čukste), 35. Jaks (Rob. Bukarts, Dzierkals), 52. Rih. Bukarts (Dzierkals, Rob. Bukarts), 54. Džerinš (Dzierkals, Čukste). Rozhodovali: Dehaen (Fr.), MacFarlane (USA) - Seewald (Rak.), SYNEK (SR), vylúčení: 7:5 na 2 min, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 4860 divákov.

V. Británia: Bowns - O'Connor, D. Phillips, Clements, Ehrhardt, Tetlow, Jones, Batch - Perlini, Conway, Mosey - Dowd, Lake, Neilson - Hook, Myers, J. Phillips - Lachowicz, Duggan, Waller - Ferrara

Lotyšsko: Merzlikins - Jaks, Zile, Kulda, Rubinš, Čukste, Sotnieks, Mamčics - Balcers, Abols, Keniňš - Dzierkals, Džerinš, Rih. Bukarts - Jelisejevs, Batna, Rob. Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Marenis - Veinbergs



Lepší vstup do zápasu mala Veľká Británia, ktorá sa ujala vedenia v 6. minúte, keď v presilovke prihral Meyers pred bránkou Perlinimu a ten mal pred sebou už len odkrytú sieť. Briti pridali druhý gól v 13. minúte pri avizovanou vylúčení. Jonesova strieľaná prihrávka sa odrazila od viacerých hráčov až k Neilsonovi a od jeho korčule do bránky. Rozhodcovia situáciu preverili na videu a gól uznali.

Lotyšom sa podarilo znížiť v 25. minúte zásluhou Batnu, no o minútu neskôr viedli Briti zase o dva góly, keď sa presnou strelou z pravého kruhu presadil Hook. Zároveň vyhnal z bránky Merzlikinsa, ktorého nahradil Šilovs. O desať minút neskôr znížili Lotyši, Jaks využil presilovku 4 na 3.

Favoriti stretnutia mohli vyrovnať v 49. minúte, Balcers trafil len do žŕdky, no o tri minúty neskôr im to už vyšlo, keď sa presadil v početnej výhode Bukarts - 3:3. Lotyši dokonali obrat v 54. minúte, keď Džerinš pri presilovke tečoval do bránky prihrávku Dzierkalsa.