Slovenskí hokejisti prezradili, ako došli k číslam, s ktorými hrajú na šampionáte: Inšpiroval Regendu Crosby?!

Ako k ním došli? Ide o poverčivosť, čistú náhodu alebo majú na chrbte čísla svojich športových idolov z detstva či zo súčasnosti. Denník Nový Čas priamo v dejisku svetového šampionátu zisťoval u slovenských hokejistov, ako sa dostali k dresom, v ktorých reprezentujú našu krajinu v Helsinkách!

Pavol Regenda (22)

útočník

číslo dresu 87

- Odmalička som striedal čísla na dresoch, ale posledné roky som v juniorke nosil 22-ku. Keď som prišiel do Michaloviec, tak ten dres bol obsadený. Prvé, čo mi napadlo, bolo číslo 87, pretože to dobre vyzeralo. Veľa chalanov sa mi smeje, že som michalovský Crosby, ale on je iný level hráča a hrá aj iný štýl.

Adam Sýkora (17)

útočník

číslo dresu 10

- Číslo 10 je moje obľúbené od hokejového detstva. Nosím ho v každom tíme, v ktorom som doposiaľ pôsobil. Keď som prišiel do seniorskej reprezentácie pred svetovým šampionátom vo Fínsku a žiadny hráč tento dres nemal, okamžite som po ňom siahol a veľmi som sa potešil. Dúfam, že mi prinesie šťastie.

Juraj Slafkovský (18)

útočník

číslo dresu 20

- Musím povedať, že číslo 20, s ktorým hrávam na klubovej i reprezentačnej scéne, sa mi vždy páčilo. Navyše, keď som bol malý chalan, tak sme v košickom klube mohli nosiť čísla len do 33. Vtedy neboli také vysoké čísla ako teraz. Takže som si vybral 20-ku, a to mi už prischlo až doteraz.

Peter Čerešňák (29)

útočník

číslo dresu 14

- Keď som začínal s hokejom v Trenčíne, tak som nosil na drese 11-ku. Po prestupe do českých Vítkovíc som si ju chcel nechať, lenže toto číslo bolo vyvesené pod strechou, takže bolo vlastne vyradené. Tak som siahol po 14-ke a tú mám dodnes aj v klube, aj v reprezentácii. Nie je to teda žiadna poverčivosť či nejaký vzor.

Mislav Rosandič (27)

útočník

číslo dresu 44

- Keď som ako malý chlapec začínal s hokejom, tak som hrával s číslami 2 a 22. Neskôr si pamätám, že ako starší žiak som išiel na turnaj a číslo 22 bolo obsadené a dvojku mal brankár. Tak som zobral číslo 4, ale medzi mužmi v Dubnici bola tiež štvorka obsadená, tak som schmatol 44 a som mu verný dodnes.