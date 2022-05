Slováci majú štvrťfinále vo svojich rukách: Kedy postúpime a kedy sa MS pre nás skončí?

Foto

Nebol to krásny hokej, ale body sú doma. Zverenci trénera Craiga Ramsayho zvládli oba zápasy proti outsiderom A-skupiny, keď najskôr zdolali Kazachstan 4:3 a v sobotu aj Taliansko 3:1. V tabuľke majú 9 bodov, čo znamená, že v utorok o 15.20 h SELČ si to rozdajú v priamom súboji o postup do štvrťfinále s Dánskom.