Takto si to rozhodne nepredstavoval: Exhibičný zápas Karlosa Vémolu plný piskotu a bučania

V hlavnom zápase turnaja Oktagon Underground zvíťazil Čech Karlos Vémola nad krajanom Otakarom „Marpom" Petřinom po TKO vo 4. kole. Súboj však už od jeho začiatku sprevádzal mohutný piskot a bučanie zaplnenej pražskej O2 arény.

Počas bojového večera sa uskutočnilo 11 boxerských zápasov, z ktorých bol profesionálny iba ženský duel medzi Češkou Luciou Sedláčkovou a Bulharkou Milenou Kolevovou.

Víťazstvo Vémolu, predovšetkým však predčasné ukončenie duelu, vzbudilo vášne v publiku a ani samotní aktéri neboli z rozhodnutia arbitrov nadšený. Vémola ukázal v predošlých troch kolách väčšiu aktivitu, vo štvrtom po ďalšom jeho tlaku rozhodcovia rozhodli o technickom KO v jeho prospech.

„Je to smutné, že takýto zápas má takýto koniec. V takýchto veľkých zápasoch by mali rozhodcovia púšťať trochu viac. Ono by sa to aj tak inak neskončilo a verím, že to pochopia aj ľudia, keď uvidia opakované zábery," poznamenal Vémola, pre ktorého to bola boxerská premiéra, kde využil aj svoje prednosti z MMA. Po celý čas vytláčal súpera na povrazy a v predklone rozdával údery.

Bohatšie skúsenosti s týmto športom mal jeho náprotivok raper Otakar „Marpo" Petřina. Ten napríklad už v minulosti zdolal slovenského speváka Patrika „Rytmusa" Vrbovského, no na málo vídanú stratégiu v podaní Vémolu recept nájsť nedokázal. Predčasnému ukončeniu zápasu však tiež nerozumel: „Mrzí ma to. Vôbec neviem, prečo to bolo ukončené," poznamenal „Marpo", ktorý nebol otrasený ani počítaný.

Nespokojnosť divákov s celým priebehom súboja i kontroverzným ukončením sa nedala neprepočuť. „Bučte si, koľko chcete. Obaja dostaneme zaplatené, nas*ať,“ svojským spôsobom po triumfe Vémola reagoval na mohutnú kritiku z tribún zaplnenej O2 arény.