Dráma až do poslednej sekundy! Turecký gigant obhájil titul v najprestížnejšej európskej súťaži

Basketbalisti tímu Anadolu Efes Istanbul obhájili titul v Eurolige. Vo finále turnaja štyroch najlepších tímov najprestížnejšej kontinentálnej súťaže zdolali Real Madrid o jediný bod 58:57. Najlepším strelcom víťazov bol v aréne v Belehrade srbský krídelník Vasilije Misič, ktorý nazbieral 23 bodov.

Efes obhajoval titul, no zisk jeho druhého euroligového primátu v histórii je veľkým prekvapením. Do play off vstúpil až zo 6. miesta, keď mu zahralo do karát aj vylúčenie troch ruských tímov zo súťaže. V semifinále si však poradil s druhým najlepším tímom po základnej časti Olympiakosom Pireus 77:74 a vo finále po ďalšej dráme i s Realom, ktorý vyradil víťaza základnej časti FC Barcelona (86:83).

Real vo finále väčšinu zápasu viedol, ešte v tretej štvrtine aj o deväť bodov 40:31. Turecký tím však znížil do konca tretej desaťminútovky na 40:42 a vo vyrovnanej štvrtej štvrtine ukázal svoje skúsenosti a zvládol dramatickú koncovku. Micičovi sekundoval s 19 bodmi nemecký pivot Tibor Pleiss, najúspešnejší z tímu Realu bol pivot z Kapverd Edy Tavares so 14 bodmi a 11 doskokmi.

Tretiu priečku obsadila Barcelona po víťazstve nad Pireusom 84:74. Cenu MVP udelili veteránovi Barcelony Nikolovi Mirotičovi.



Euroliga mužov - finále:

Real Madrid - Anadolu Efes Istanbul 57:58 (34:29)

Real: Tavares 14 (11 doskokov), Deck a Hanga po 5, Yabusele 3, Abalde 2 (Llull 9, Randolph 6, Poirier 5, R. Fernandez 2)

Efes: Micič 23, Pleiss 19, Larkin 10, Anderson a Moermann po 0 (Singleton 4, Dunston 2, Beaubois a Bryant po 0)

O 3. miesto:

FC Barcelona - Olympiakos Pireus 84:74 (45:38)