Ohlasy našich po dueli s Talianskom: Zodpovedný výkon a dôležité víťazstvo

Slovenská hokejová reprezentácia si odkrútila svoje šieste vystúpenie na tohtoročných Majstrovstvách sveta v Helsinkách. Naši hokejisti si zmerali sily s Talianmi, ktorých dokázali poraziť 3:1, čím si udržali nádej na štvrťfinálovú účasť.

hlasy po zápase /RTVS a TASR/:

Craig Ramsay, tréner SR: "Taliani hrali rýchlo a dobre pracovali s hokejkami. My sme niekedy robili zbytočné prihrávky. Na začiatku nás podržal brankár. Potom sme konečne chodili do bránky, opakujeme hráčom, aby viac strieľali a potom sa dostaví odmena."

Mário Grman, obranca SR: "Začali sme dobre, dali sme dva góly. V druhej tretine sme mali viac strieľať, veľmi sme držali puk. V tretej sme inkasovali, ale som rád že máme tri body a môžeme sa pokojne pripraviť na utorok."

Tomáš Tatar, kapitán SR: "Super. Myslím si, že to bol jeden z našich najzodpovednejších výkonov na šampionáte. Nerobili sme žiadne hlúposti, za čo som pochválil chalanov. Taliani síce znížili na 1:2, ale zostali sme pokojní. Myslím si, že takto sme mohli hrať aj proti Kazachstanu. Nerobiť zbytočné chyby na modrej čiare. Treba dodržiavať systém a to je to, čo sa mladí chalani počas šampionátu učia. Sýkora bol perfektný, to je tá bojovnosť, korčuľovanie, obetavosť. To všetko je v tomto mladom tíme."

Alex Tamáši, strelec tretieho gólu SR: "Dúfal som, že mi to tam padne. Už predtým som mal šance, teraz to tam prepadlo a som veľmi rád. Dôležité bolo hrať na puku, u nich v pásme, veľa korčuľovať a nepustiť ich k ničomu. Včera i dnes to boli náročné zápasy, treba si dobre oddýchnuť a pripraviť sa na Dánov."

Adam Sýkora, strelec druhého gólu SR: "Bolo to vydreté víťazstvo, každý súper na tomto turnaji je už vyrovnaný. Pred treťou tretinou sme si povedali, že sa ich nemôžeme zľaknúť. Síce sme dostali gól, ale nezľakli sme sa a stále sme hrali našu hru. Užijem si gól, ale treba myslieť dopredu. Verím, že tu urobíme ešte nejaký dobrý výsledok."