Máme nového najmladšieho strelca na MS: Slováci si pripísali tretie víťazstvo

Slovenská hokejová reprezentácia si odkrútila svoje šieste vystúpenie na tohtoročných Majstrovstvách sveta v Helsinkách. Naši hokejisti si zmerali sily s Talianmi, ktorých dokázali poraziť 3:1, čím si udržali nádej na štvrťfinálovú účasť.

Slováci si od úvodu šli za svojím cieľom a súpera v prvej tretine prestrieľali v pomere 15:6. Z tejto početnosti streľby ťažili prvýkrát v jedenástej minúte. Po rýchlom presune do útočného pásma vyslal na taliansku bránku skrytú strelu Slafkovský, puk sa odrazil pred Michala Krištofa, ktorý dorážkou do prázdnej svätyne Talianov otvoril gólový účet stretnutia.

Ďalšej gólovej radosti sa slovenskí fanúšikovia dočkali krátko pred koncom úvodného dejstva. Opäť v tom mal prsty Juraj Slafkovský, ktorý na krídle našiel Adama Sýkoru. Náš mladík sa s tým nepáral a strelou k tyčke zvyšoval na 2:0 a stal sa novým najmladším strelcom slovenského gólu na pôde majstrovstiev sveta.

Prostredných dvadsať minút sa z pohľadu štatistík nieslo vo vyrovnanejšom duchu. Naši si síce vypracovali väčší počet striel, no taliansky protivník zaostával len o dva pokusy. Taliansko sa dvakrát previnilo proti pravidlám, no trest v podobe gólového úderu zo strany Slovenska neprišiel. Do záverečnej tretiny sa šlo za nezmeneného stavu 2:0 pre našich.

V úvode poslednej časti smeroval na trestnú lavicu za hákovanie Slafkovský. Už-už to vyzeralo, že naši sa presilovej hre súpera úspešne ubránia, na konci početnej výhody však od modrej čiary napriahlo Trivellato a znížil na 1:2. Rovnako blízko boli k bráneniu presilovky aj Taliani, no aj naši ju dokázali využiť - z dobrej práce Lantošiho a Ivana vyťažil Tamáši.

Scenár duelu už viac presných zásahov nepriniesol. Slovensko porazilo Taliansko 3:1 a uchovalo si nádej na štvrťfinále.

A-skupina (Helsinki):

Taliansko - Slovensko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Góly: 45. Trivellato (S. Kostner) - 11. Krištof (Tatar, Slafkovský), 20. Sýkora (Slafkovský, Tatar), 50. Tamáši (Ivan, Lantoši). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Rohatsch (Nem.) - Constantineau (Fr.), Zunde (Lot.), vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3442 divákov.

Taliansko: Bernard - di Perna, Trivellato, Pietroniro, Miglioranzi, Gios, Glira, Spornberger - Petan, S. Kostner, Sanna - Frigo, Mantenuto, McNally - Frank, D. Kostner, Hannoun - Insam, Traversa, Deluca - Mantinger

Slovensko: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec, Rosandič - Tatar, Krištof, Slafkovský - Regenda, Roman, Takáč - Lantoši, Tamáši, Liška - Sýkora, Kollár, Lunter

Tabuľka A-skupiny:

1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 25:10 15

2. Kanada 5 4 0 0 1 25:14 12

3. Nemecko 5 4 0 0 1 18:12 12

4. Dánsko 5 3 0 0 2 14:9 9

5. SLOVENSKO 6 3 0 0 3 16:18 9

6. Francúzsko 5 1 1 0 3 8:12 5

7. Taliansko 6 0 0 1 5 10:27 1

8. Kazachstan 5 0 0 0 5 10:24 0