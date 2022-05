Posledné kolo s rozlúčkou Škrtela: Poznáme konečnú tabuľku Fortuna ligy i najlepšieho strelca

Záverečné 10. kolo nadstavbovej časti najvyššej slovenskej futbalovej súťaže rozhodlo o poslednom štvrtom držiteľovi miestenky v play off o Európsku konferenčnú ligu.

Získal ju ôsmy tím fortunaligovej tabuľky MFK Tatran Liptovský Mikuláš, hoci v sobotňajšom zápase v skupine o udržanie doma prehral s FC ViOn Zlaté Moravce 0:2. Michalovce totiž iba remizovali na pôde AS Trenčín 2:2 a pri rovnosti bodov majú horšie vzájomné zápasy ako Liptáci.

V semifinále play off nastúpi Liptovský Mikuláš v utorok 24. mája o 19.30 h na ihrisku štvrtého tímu FC DAC 1904 Dunajská Streda. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria MŠK Žilina - AS Trenčín (utorok o 18.00 h). Úspešné tímy na seba narazia v piatkovom finále (20.00 h), víťaz si zaistí účasť v 1. predkole EKL. V ňom sa predstaví aj druhý tím tabuľky MFK Ružomberok.

FC Spartak Trnava ako víťaz Slovenského pohára zasiahne do EKL v 2. predkole. Majstrovský Slovan Bratislava, ktorý už pred niekoľkými týždňami spečatil zisk 4. titulu za sebou, začne svoju púť v pohárovej Európe v 1. predkole Ligy majstrov. Slovenskí pohároví zástupcovia spoznajú svojich súperov 14., resp. 15. júna na žrebovaní vo švajčiarskom Nyone.

Pôvodne mal hrať play off o EKL piaty tím po nadstavbe, ktorým bol ŠKF ORION TIP Sereď. Ten však nedostal licenciu a okrem možnosti zabojovať o premiérovú účasť v európskom pohári prišiel aj o miesto v budúcom ročníku FL. Súťaž opúšťa aj FK Pohronie, ktorý bol po športovej stránke jej najslabší účastník.

Medzi elitu sa vracia FK Železiarne Podbrezová v pozícii víťaza II. ligy, miesto Serede zaujme v prípade splnenia podmienok v skrátenom licenčnom konaní FK Dukla Banská Bystrica, ktorý obsadil druhé miesto v II. lige.

Najlepším strelcom skončeného ročníka Fortuna ligy sa stal stredopoliar AS Trenčín Jakub Kadák, ktorý zaznamenal 13 presných zásahov. V sobotu sa rozlúčil s úspešnou hráčskou kariérou v zápase s DAC 1904 Dunajská Streda stopér trnavského Spartaka Martin Škrtel, bývalý kapitán a 106-násobný slovenský reprezentant, účastník MS 2010 i EURO 2016. Na trnavský štadión si našlo cestu 8037 divákov. Nový ročník FL odštartuje v tretí júlový víkend (15.-17.7.).

Sumáre 10. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2021/2022:

skupina o titul

FC Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (0:0)

Góly: 82. Bamidele Yusuf, ŽK: Ujlaky - Dimun, rozhodovali: Gemzický - Hancko, Ferenc, 8037 divákov

Spartak: Takáč - Koštrna, Škrtel (37. Ujlaky), Kóša (59. Kozak), Mikovič - Savvidis - Azevedo (59. Iván), Procházka, Vlasko (70. Boateng), Bukata - Olejník (46. Bamidele Yusuf). Tréner: Gašparík.

Dunajská Streda: Veszelinov - Blackman (46. Andzouana), Malý, Muhamedbegovič, Brunetti (85. Sharani Zuberu), Davis - Njie - Moumou, Dimun (46. Szánthó), Andrezinho (70. Veselovský) - Balogh (46. Nebyla). Tréner: Janeiro.



ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 2:2 (1:2)

Góly: 45.+1 Barseghjan, 71. Green - 4. Iľko, 35. Ďuriš. ŽK: Agbo (Slovan). Rozhodovali: Sedlák - Súkeníková, E. Weiss, 5617 divákov.

Slovan: Chovan - Hrnčár, Abena, Božikov, Lovat (46. Čavrič) - Agbo, Mustafič (83. Weiss ml.) - Zmrhal (83. Pauschek), Holman (46. Green), Barseghjan - S. Mráz (63. Adler)

Žilina: Belko - Anang, Kopas, Nemčík - Kopásek (76. Aremeyaw), F. Mráz, Myslovič (86. Stojčevski), Ďuriš - Rusnák (63. Owusu), Kaprálik (86. Jambor), Iľko (76. Slebodník)

MFK Ružomberok – ŠKF Sereď 3:1 (3:1)

Góly: 6. Gerec, 10. Gerec, 43. Regáli – 36. Fábry.Žlté karty: Luterán – Cobnan, Katunský.Červená karta: 57. Osmanovič (Sereď). Rozhodovali: Ochotnický – Vass, Kuba –2011 divákov.

Ružomberok: Frühwald – Fabiš, Luka, Mojžiš, Madleňák – Luterán (73. Úradník), Lichý – Gerec (85. Selecký), Domonkos, Regáli (85. Macejko) – T. Bobček (55. Rymarenko).

Sereď: M. Chudý – Todoroski, Dias, Osmanovič, Popović (Potoma) – Iglesias (82. De Oliveira) – Morong (64. Sanusi), Haša (64. Katunský), Fábry, P. Yao – Cobnan (82. Tahrič)



tabuľka:

1. Slovan 32 22 8 2 71:25 74 - 1. predkolo LM

2. Ružomberok 32 17 12 3 58:23 63 - 1. predkolo EKL

3. Trnava 32 17 9 6 36:17 60 - 2. predkolo EKL

4. Dun. Streda 32 12 10 10 39:37 46 - play off o EKL

5. Sereď 32 10 9 13 34:46 39 - zostup (nesplnenie licenčných podmienok)

6. Žilina 32 8 10 14 43:52 34 - play off o EKL



skupina o udržanie sa

AS Trenčín - MFK Michalovce 2:2 (1:1)

Góly: 25. Kupusović, 71. Soares – 41. Marcin, 50. Volanakis II, ČK: 90+3. Kožuchar (Michalovce)

Trenčín: Iliev – Yem, Pires, Stojsavljevič, Kozlovský – Bainović (84. Zubairu) – Azango, Kadák (72. Kmeť), Ibrahim (46. Lavrinčík), Tučný (63. Soares) – Kupusović (62. Ikoba)

Michalovce: Kožuchar – Magda, Ranko (C) (46. Vaško), Volanakis II – Kotula, Shimamura (90+2. Záhradník), Oshima (90+1. Ntosis, 90+4. Száraz), M. Begala, Mendez – Yilmaz (68. Žofčák), Marcin.



MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:2 (0:1)

Góly: 25. Horák, 87. Kyziridis. ŽK: Gerát - Duga. Rozhodovali: Ziemba - Kmec, Košecký, 487 divákov

L. Mikuláš: Luksch - Krčík, Šindelář, Filinský, Pavúk - Gerát, Václavik (71. Matoš) - Kačerík (46. Flak), Staš (46. Pinte), Švec (71. Bielák) - Andrič (46. Voško)

ViOn: Lukáč – Suľa, Bednár, Menich (77. Chren), Čoka - Ďubek (88. Jibril), Duga, Kolesár (78. Haspra), Sloboda, Kyziridis - Horák (63. Grozdanovski)



FK Pohronie – FK Senica 1:0 (1:0)

Gól: 2. Lačný. Rozhodovali: Ježík – Sluk, Vitko. ŽK: bez kariet, 247 divákov

Pohronie: P. Lé Giang – Sanneh (61. F. Hašek), Pajer, Klabník (46. Štrba), Šimčák (46. Kokovas) – Blahút, Ožvolda, Bangala, Sandal – Lačný (46. Prachar), Steinhübel (46. Šmatlák)

Senica: Odráška – Stachovič, Mihál, Mašulovič, Jurka – Škodáček (61. Chlupík), D. Duda – Halcin, Totka, Surový – Hegyi (85. Keznikl)



tabuľka:

7. Trenčín 32 13 9 10 58:43 48 - play off o EKL

8. Lipt. Mikuláš 32 11 7 14 42:57 40 - play off o EKL

9. Michalovce 32 12 4 16 32:42 40

10. Senica 32 9 7 16 29:51 34

11. Zlaté Moravce 32 7 9 16 33:50 30

12. Pohronie 32 4 6 22 27:59 18 - zostup do II. ligy



najlepší strelci:

13 - Jakub Kadák (AS Trenčín)

10 - Philip Azango (AS Trenčín), Martin Regáli (MFK Ružomberok)

9 - Ezekiel Henty (ŠK Slovan Bratislava)

8 - Jaromír Zmrhal (ŠK Slovan Bratislava), Milan Ristovski (FC Spartak Trnava)