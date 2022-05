Emotívny rozhovor útočníka Lotyšska: So slzami a chvejúcim sa hlasom ďakoval fanúšikom

Bukartsovi sa v zápase darilo, pripísal si gól aj asistenciu a po stretnutí teda logicky smeroval k mikrofónom médií a ponúkol skutočne emotívny rozhovor.

"Je neskutočné, že nás všetci títo ľudia prišli podporiť. Fandia nám každý rok, to je to, prečo to hráme." povedal na úvod.

"Situácia v Lotyšsku nie je jednoduchá, takže je ešte úžasnejšie, že nás prišli povzbudiť. Ospravedlňujem sa za plač a emócie. Proti Čechom to bol ťažký zápas, prehrali sme 1:5. Dnes sme si to chceli vynahradiť a vyhrať pre našich fanúšikov," vravel dojatý Bukarts.

"That's what we play for"



