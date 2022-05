Andres Ambühl vytvoril rekord šampionátov: Švajčiari uštedrili Kanade debakel

Švajčiarski hokejisti zvíťazili v šlágri "slovenskej" A-skupiny na majstrovstvách sveta vo Fínsku nad Kanadou 6:3. Po skvelej prvej tretine, ktorá sa skončila 3:3, vyhrali "Helvéti" ďalšie dve 1:0 a 2:0 a s plným počtom bodov po piatich stretnutiach sú na čele tabuľky. Pre zámorský tím to bola prvá prehra na turnaji.

Bol to už 120. zápase na MS elitnej kategórie pre dlhoročného švajčiarskeho reprezentanta Andresa Ambühla, ktorý tak vytvoril nový rekord šampionátu a osamostatnil sa na čele historických tabuliek.

Švajčiari sa stretnú v nedeľu o 19.20 h so susedmi z Francúzska, Kanada nastúpi po dni voľna v pondelok večer proti Dánsku.

A-skupina (Helsinki):

Kanada - Švajčiarsko 3:6 (3:3, 0:1, 0:2)

Góly: 12. Johnson (Barzal, Graves), 15. Lowry, 20. Batherson (Barzal) - 13. Fora (Meier, Kurashev), 16. Kukan (Hischier, Corvi), 20. Siegenthaler (Suter, Malgin), 27. Hischier (Kukan), 44. Suter (Malgin, Simion), 59. Meier. Rozhodovali: Heikkinen (Fín.), Ohlund (Švéd.) - Davis (USA), Špůr (ČR), vylúčení: 4:2 na 5 min, navyše: Meier 5 min za narazenie, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 5676 divákov.

Kanada: Thompson - Whitecloud, Chabot, Sanheim, Severson, Holden, Graves, Mayo - Cozens, Dubois, Roy - Anderson, Sillinger, Lowry - Batherson, Barzal, Johnson - Geekie, O´Dell, Comtois - Mercer

Švajčiarsko: Genoni - Kukan, Siegenthaler, Fora, Moser, Glauser, Geisser, Egli - Meier, Hischier, Kurashev - Simion, Malgin, Suter - Ambühl, Corvi, Herzog - Scherwey, Bertschy, Thürkauf

Šláger A-skupiny bol už od úvodných minút reklamou na hokej. Tímy sa do seba pustili s veľkou vervou, rýchlosťou a plným nasadením. Nechýbali tvrdé súboje a po jednom z nich v 4. minúte dostal Meier päťminútový trest za narazenie na mantinel. V dlhej presilovke Kanady mali najprv šance Švajčiari, keď unikli Fora, po ňom aj Moser, no Thompson si poradil.

Potom zabrali aj "javorové listy" a Genoniho zasypali spŕškou nebezpečných striel. Kanada dlhú presilovku nevyužila a krátko po nej inkasovala. Puk pretlačil cez Thompsona Hischier a hneď potom fauloval Dubois Meiera. Kanadský tréner Julien si však vzal "challenge" a rozhodcovia po vzhliadnutí videa gól neuznali pre bránenie v hre brankárovi. Ak by tréner Kanady s reklamáciou neuspel, Švajčiari by hrali 5 na 3. Aj v ďalších minútach pokračoval výborný hokej a už prišli aj góly, rovný poltucet.

Najprv v 12. minúte unikol po ľavej strane Johnson, narazil si puk s Barzalom a spoza bránky ho poslal od nohy Genoniho do siete. Už o minútu vyrovnal Fora. Potom sa pri oslabení presadil Lowry, ktorému síce pri nájazde ušiel puk, ale prešiel pomedzi betóny zaskočeného Genoniho. V 16. minúte sa po peknom sóle presadil strelou z uhla Kukan, v poslednej minúte išli do vedenia znova Kanaďania, no skvelú tretinu uzavrel deväť sekúnd pred jej koncom Siegenthaler - 3:3.

V druhom dejstve síce oba tímy pridali dôraz na defenzíve, nebolo toľko šancí, no stále sa hralo v plnej intenzite a už v 24. minúte mohol poslať zámorských hráčov štvrtýkrát do vedenia Severson, ktorý však tesne minul. O minútu neskôr išiel na trestnú Anderson a Švajčiari využili druhú presilovku v zápase. Presadil sa kapitán Hischier, ktorý namieril presne z ľavého kruhu. Na druhej strane zachránil Genoni po strele Sanheima z tesnej blízkosti.

V 35. minúte vystihol Meier prihrávku Thompsona spoza bránky, ale kanadský gólman sa stihol vrátiť a úspešne zasiahol. V 38. minúte zachránila "Helvétov" žŕdka po strele Comtoisa a v závere tretiny sa nepresadil ani Dubois.

Švajčiarski mali lepší vstup do tretieho dejstva, už v 23. minúte sa dostali do prečíslenia dvoch na jedného, no Meier trafil z pravej strany len betón Thompsona. Nemuselo ho to ale príliš mrzieť, už o minútu neskôr sa totiž zopakovalo prečíslenie v podaní druhého útoku a Suter, tentokrát z ľavej strany, strelou zápästím prekonal brankára - 5:3.

Švajčiari, za podpory búrlivých tribún, mali zápase v týchto momentoch v rukách a mierili za prvým miesto v tabuľke. Kanaďanom sa nedarilo prechádzať do útočného pásma a nevedeli si vypracovať šance. Až v 50. minúte prišla výborná možnosť Johnsona, no preváhal ideálny moment a nakoniec namieril vysoko nad.

Švajčiari hrali od 52. minúty v oslabení, ale opäť ukázali, že im táto herná činnosť na týchto MS nesmierne ide. Nielen, že Kanadu do ničoho nebezpečného nepustili, ale sami sa dostali do prečíslenia a Bertschy takmer pridal šiesty gól.