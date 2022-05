Kde sa narodili naši reprezentanti? Mapa rodných miest naznačuje, kde sú mekky hokeja

Pohľad na mapu rodných miest našich hokejových reprezentantov prezrádza, že svetlo sveta uzreli naozaj vo všetkých kútoch Slovenska. Sú mestá, kde sa ich narodilo viac, ale aj také, ktoré by ste v hokejových súvislostiach nečakali. To platí predovšetkým o mieste narodenia nováčika vo výbere Craiga Ramsayho Alexa Tamášiho (24).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ten sa narodil v Rimavskej Sobote, kde tento šport naozaj nemá žiadnu veľkú tradíciu, ale hokejovo vyrastal v Banskej Bystrici, ktorej hráčom je dodnes, keď medzitým hosťoval jednu sezónu v Liptovskom Mikuláši. Debut v reprezentácii mal naozaj vysnívaný: v prvom z aprílových dvojzápasov s Českom premiéru v drese s dvojkrížom oslávil gólom. Ďalší hokejisti si už pri mene píšu miesta narodenia oveľa viac zviazané s hokejom!

Matematicky vzaté až 19 slovenských miest dodalo do fínskeho kádra svojich zástupcov. Niektoré po jednom, no taká Bratislava prispela tromi hráčmi, Nitra, Topoľčany a Žiar nad Hronom dvomi.

Iba jeden hokejista aktuálnej reprezentácie sa môže pochváliť tým, že miesto jeho narodenia na mape Slovenska nie je. Je to obranca Mislav Rosandič, ktorý sa narodil pred 27 rokmi v Záhrebe, kde po vzore staršieho brata začal s hokejom. Mal desať, keď odišiel na letný kemp do Dubnice nad Váhom, kde mu o čosi neskôr ponúkli, aby hrával za miestny dorast. Seniorskú kariéru začal tiež na Slovensku, a to v Banskej Bystrici, s ktorou získal aj majstrovský titul, zahral si KHL v drese Slovana a momentálne je hráčom českého klubu Bílí Tygři Liberec.

Kde sa narodili naši reprezentanti?

Bratislava - Martin Féherváry, Matej Tomek, Adam Líška

Skalica - Patrik Rybár

Piešťany - Adam Sýkora

Topoľčany - Jakub Minárik, Mário Grman

Nitra - Michal Krištof, Andrej Kollár

Trenčín - Peter Čerešňák

Ilava - Tomáš Tatar

Považská Bystrica - Daniel Gachulinec

Prievidza - Róbert Lantoši

Kysucké Nové Mesto - Miloš Roman

Zvolen - Adam Húska, Kristián Pospíšil

Žiar nad Hronom - Michal Ivan

Banská Bystrica - Mário Lunter

Liptovský Mikuláš - Šimon Nemec

Spišská Nová Ves - Adam Jánošík

Poprad - Samuel Takáč

Michalovce - Pavol Regenda

Košice - Juraj Slafkovský

Rimavská Sobota - Alex Tamáši

Záhreb (Chorvátsko) - Mislav Rosandič