Meno Kollár po 14 rokoch: Andrej si pri debute otvoril gólový účet a naštartoval tím za víťazstvom

Premiéra ako hrom! Mladý útočník Andrej Kollár (22) prvé štyri súboje na šampionáte vo Fínsku presedel iba v hľadisku. Pred súbojom s Kazach­stanom (4:3) ho tréneri dopísali na súpisku a hneď pri prvom štarte na vrcholnom podujatí strelil gól. Veľkú radosť prežíval doma pri televízii jeho otec – Andrej Kollár st. (44). Aj on v minulosti štartoval na MS, naposledy v roku 2008 a tiež sa gólovo presadil.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Veľkú radosť prežíval doma pri televízii jeho otec – Andrej Kollár st. (44). Aj on v minulosti štartoval na MS, naposledy v roku 2008 a tiež sa gólovo presadil. Útočník Andrej Kollár ml. na premiéru na seniorskom šampionáte určite do smrti nezabudne a bude mu ju pripomínať aj puk, ktorý si odložil na pamiatku.

„Musím sa priznať, že trému som veľmi nemal, skôr som mal ťažšie nohy v úvode. Dlho som nehral ostrý zápas, takže som sa postupne rozbiehal. Som rád, že sme vyhrali a môj gól bol iba čerešničkou na torte,“ prezradil po zápase šťastný hokejista, ktorý tak napodobnil svojho otca Andreja st., bývalého úspešného reprezentanta.

„S otcom som pred zápasom debatoval. Vravel mi, aby som bol pokojný a sústredil sa na svoju hru. A pripomenul mi, že on na šampionáte strelil v minulosti gól, tak­že som rád, že som ho napodobnil,“ zasmial sa Kollár junior.

Plní si sen

Obrovskú hrdosť pociťuje Kollár st., ktorý si stále poriadne neuvedomuje, že jeho syn to dotiahol v kariére rovnako ako on až na majstrovstvá sveta. „Priznám sa, že som nečakal, že v takom mladom veku bude hrať Andrej na šampionáte za Slovensko. Stále si to ešte zrovnávam v hlave (smiech). Som však veľmi šťastný a hrdý. Hlavne mu to zo srdca prajem, pretože mal v kariére aj ťažšie obdobia a tieto chvíle sú tie, prečo ten hokej hrá a plní sa mu jeden zo snov,“ povedal pre Nový Čas Kollár st.

Kopíruje otca

Zaujímavosťou je, že mladý Andrej rovnako ako otec hrával v Nitre či v Trenčíne, teraz pôsobí v českej lige a reprezentuje aj Slovensko na MS. „Veľmi sa to podobá mojej kariére. Dokonca aj zranenia sme mali podobné. Ešte má rovnaké číslo na drese ako ja, buď 27, alebo 72,“ prezradil otec.

Povzbudzuje iba pri telke

Bývalý útočník sa do Fínska osobne podporiť syna nechystá. „To som hneď zavrhol. Som taká čierna mačka, pretože vždy, keď ho prídem osobne povzbudiť, tak to stojí za prd. Takže fandím iba pri telke, ale aj to musím byť sám, pretože to veľmi prežívam,“ dodal Kollár st.