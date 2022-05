Tréner Eintrachtu Frankfurt už nemusel žiť: Pred rokmi prežil krvácanie do mozgu

Dlhoročné suchoty sa skončili. Futbalový Eintracht Frankfurt sa v stredu po 42 rokoch dočkal významnej trofeje. Vo finále Európskej ligy zdolal po napínavom súboji Glasgow Rangers 5:4 v jedenástkovom rozstrele, keď zápas sa v riadnom hracom čase skončil 1:1.

Strojcom úspechu frankfurtského tímu je tréner Oliver Glasner (47), pre ktorého je tento úspech obrovským zadosťučinením, keďže sľubnú hráčsku kariéru mu ukončilo krvácanie do mozgu.

Týmto triumfom sa stal rakúsky tréner pre Eintracht, ale aj celý nemecký futbal nesmrteľným. „Nenachádzam slová a to sa mi často nestáva,“ vyjadril sa po výhre nad Rangers. A pritom nechýbalo veľa a kouč kouč Frankfurtu mohol byť dávno mŕtvy.

Pred 11 rokmi, keď hral za rakúsky Ried, išiel v zápase proti Rapidu Viedeň do súboja s jedným zo súperových hráčov, pričom sa obaja zrazili hlavami. Krvavú hlavu mu okamžite zašili a zdalo sa, že je všetko v poriadku. Ale len do jedného z predzápasových tréningov, keď mal Ried v Európskej lige nastúpiť proti Brondby Kodaň.

Glasner požiadal jedného z členov realizačného tímu o niekoľko prihrávok, aby si precvičil hlavičkovanie. V tej chvíli sa mu však urobilo nevoľno a začala sa mu točiť hlava.

„Potom si už nič nepamätám. Viem len, že telefonovali z Kodane mojej žene, aby dala súhlas na núdzovú operáciu. Ona pokojne čakala na náš zápas a zrazu sa dozvedela, že som polomŕtvy,“ spomína Glasner. V operačnej sále mu museli otvoriť lebku, aby zastavili krvácanie.

Podľa jeho slov žije vďaka hlavičkovaniu. „Keby som hlavičky na tréningu necvičil, tak by sa krvácanie mohlo objaviť neskôr. Napríklad v spánku a to by mi už nikto nepomohol. Hlavičky mi tak zachránili život,“ domnieva sa tréner Eintrachtu.

Fotky z operácie má dodnes v mobile. „Tie fotky mi pripomínajú, aby som si vážil to, čo mám a menej sa sťažoval,“ pridal Glasner.