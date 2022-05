Šokujúca správa z Talianska: Mbappé bude pôsobiť v TOMTO tíme!

Mladý Francúz je už istú dobu spájaný s odchodom do Realu Madrid a nedávno vyhlásil, že o svojom rozhodnutí informuje futbalový svet ešte pred začiatkom júna.

Najlepší hráč uplynulého súťažného ročníka francúzskej Ligue 1 sa však do Španielska sťahovať nebude, ostáva totižto v Paríži. S touto informáciou prišiel uznávaný taliansky novinár a špecialista na prestupové informácie Fabrizio Romano.

V príspevku na Twitteri uviedol: "Kylian Mbappé zostane v Paris Saint-Germain. V lete určite neprestúpi do Realu Madrid, konečné rozhodnutie už padlo a bolo oznámené Florentinovi Perezovi."

🚨 Kylian Mbappé will STAY at Paris Saint-Germain. He’s definitely not joining Real Madrid this summer, the final decision has been made and communicated to Florentino Perez. 🤝 #Mbappé



𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎.



More to follow - Kylian stays. #PSG pic.twitter.com/rUkFk8jmao