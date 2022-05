Česká trénerka vytočená z redaktorky Žiačikovej: Ako si toto mohla dovoliť?!

Česká trénerka Karolína Huvarová (36) zostala tiež poriadne vytočená zo škandálu slovenskej redaktorky RTVS Barbory Žiačikovej.

Doslova medzinárodný škandál sa rozpútal po sexistických otázkach redaktorky RTVS Barbory Žiačikovej kanadskej asistentke trénera Nemecka Jessice Campbellovej.pýtala sa Žiačiková.

Campbellová otázke nerozumela a logicky podráždene reagovala. Neskôr sa sťažovala na nemiestne otázky slovenskej redaktorky. Ako sa neskôr ukázalo, Žiačikovej otázky mali byť súčasťou šou Richarda Lintnera Citronáda. Po prevalení škandálu sa slovenská redaktorka Campbellovej ospravedlnila a zostala súčasťou tímu RTVS vo Fínsku.

Rozhorčená zo Žiačikovej zostala aj česká trénerka Karolína Huvarová (36), ktorá sa ako prvá Európanka dostala na lavičku profesionálneho amerického tímu. „Tá by mala byť prvá, ktorá toto rozhodnutie Toniho Soderholma a Nemeckého hokejového zväzu podporuje a vyzdvihuje, nie, že ju takto zhodí trápnym komentárom o tom, či sa jej náhodou nezapaľujú lýtka," hovorila nahnevaná Huvarová pre český Blesk.

„Je to pre mňa skutočne nepochopiteľné a zostala som rovnako obarená, asi ako Jessica. Nerozumiem tomu, ako si to vôbec pani alebo slečna Žiačiková mohla dovoliť," nechápala česká trénerka.

Huvarová je tiež šarmantná žena a s podobnými otázkami má skúsenosti. No z pôsobenia v Amerike je zvyknutá na iný prístup verejnosti. „Je zaujímavé, že v našich lúkach a hájoch reportérov napádajú takéto otázky. Dostala som podobnú a to hneď niekoľkokrát. Chápem, že v Česku a na Slovensku, dokonca ani v Európe nie je bežné mať ženy na týchto vysokých pozíciách, ale na americkom kontinente sa nad tým nikto ani nepozastaví. Bohužiaľ to ukazuje, ako sme tu v tomto pozadu," dodala Huvarová.