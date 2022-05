Švédsko našlo prvého premožiteľa: Hrdinom Američanov Gaudette

Hokejisti USA zvíťazili v sobotnom zápase B-skupiny MS vo Fínsku nad Švédskom 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil 11 sekúnd pred koncom predĺženia Adam Gaudette, ktorý sa na víťazstve podieľal dvoma gólmi a jednou asistenciou.

Jeden z hlavných rozhodcov duelu bol Slovák Peter Stano.

Američania nastúpia na ďalší zápas v pondelok o 15.20 SELČ proti Česku, Švédi budú hrať v nedeľu od 19.20 proti Nórsku.



B-skupina (Tampere):

USA - Švédsko 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 8. Gaudette (Meyers, Peeke), 39. Schmidt (Gaudette, Tynan), 65. Gaudette (Tynan) - 3. Dahlin (Lang, Aman), 27. Grundström. Rozhodcovia: STANO (SR), Lawrence - Van Oosten (obaja Kan.), Obwegeser (Švaj.), vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 8304 divákov.



USA: Swayman - S. Jones, Megna, Peeke, Schmidt, Hughes - Bellows, Gaudette, Farrell - Lettieri, Bordeleau, Kuhlman - Hayden, Meyers, Galchenyuk - Lafferty, Watson, Tynan - Barber

Švédsko: Ullmark - Larsson, Dahlin, Gustafsson, Ekman-Larsson, Pettersson, Tömmernes, Lindholm - Bemström, Wallmark, Nordström - Grundström, Kellman, Asplund - Klingberg, Peterson, Bromé - Friberg, Aman, Lang - Bengtsson

Úvodná tretina priniesla rýchly hokej, ktorý priniesol vyrovnané dianie a aj skóre. Švédi išli do vedenia v 3. minúte, v ktorej Dahlin zblízka využil nedôraz obrany - 1:0. Farrell ešte v nádejnej príležitosti nevyrovnal, no Gaudette v 8. minúte prestrelil Ullmarka - 1:1. Ešte do konca prvej tretiny si oba tímy vytvorili viacero sľubných príležitostí, ale brankári podržali svoje tímy.



V 29. minúte sa už Švédi radovali z gólu, ale Američania uspeli v následnej trénerskej výzve, ktorá odhalila postavenie mimo hry pred švédskym gólom. V 39. minúte išli Američania prvýkrát do vedenia, keď presilovkovú kombináciu po efektnej prihrávke Gaudettea využil Schmidt - 2:1.

Bellows v 47. minúte po samostatnom úniku nepridal tretí gól Američanov, ktorí krátko nato inkasovali. Hughes zlomil hokejku pri rozohrávke, puk získal Grundström a po brejku prekonal Swaymana - 2:2. Do konca tretej tretiny mali viac z hry Švédi, ale tretí gól nepridali.



V predĺžení mali oba tímy niekoľko sľubných šancí a druhý bod získali Američania. V úniku dvoch proti jednému rozhodol Gaudette, keď zužitkoval prihrávku Tynana - 3:2 pp.