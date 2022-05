Krásne slová Fehérváryho o Slafkovskom: Všimla si to aj IIHF!

Slovenský obranca Martin Fehérváry (22) pochválil reprezentačného spoluhráča útočníka Juraja Slafkovského (18). Dokonca vyhlásil, že ešte nevidel hráča, ako je on a to hráva v NHL v tíme Washington Capitals s ruskou hviezdou Alexanderom Ovečkinom (36)!

Krásne slová Fehérváryho o Slafkovskom si všimla dokonca aj IIHF, ktorá vyjadrenie slovenského obrancu zverejnila na svojom oficiálnom twitterovom účte.

„Je naozaj neuveriteľný. Som prekvapený, aký je dobrý. Je naozaj talentovaný a pravdepodobne som nikdy nevidel takého hráča, ako je on. Je skvelý. Som naozaj šťastný, že s ním môžem byť v jednom tíme," uviedol Fehérváry na adresu Slafkovského, ktorý v tohtoročnom vstupnom výbere nováčikov NHL môže zabojovať o pozíciu jednotky.

Slafkovský je s piatimi bodmi (2+3) v piatich zápasoch na MS 2022 najproduktívnejším slovenským hráčom.

Martin Fehervary has a lot of nice things to say about Juraj Slafkovsky 🤩 #IIHFWorlds pic.twitter.com/1LSTA5dqLD