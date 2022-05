Skvelé správy zo zámoria: Pozrite na Slovákov v najnovšom draftovom rebríčku!

Pohľad na najnovší rebríček pred draftom v NHL poteší! Pozrite, aké pozície patria Slovákom Jurajovi Slafkovkému a Šimonovi Nemcovi. A do ktorých klubov by podľa tejto prognózy mali zamieriť?

Zámorský expert Corey Pronman z The Athletic zverejnil najnovší rebríček pred draftom NHL. Potešujúce je, že dvojica slovenských hokejistov sa v ňom umiestnila v elitnej štvorke! To by bol historický úspech slovenského hokeja vo vstupnom výbere nováčikov zámorskej profiligy.

Juraj Slafkovský podľa Pronmanovej prognózy bude draftovaný z druhého miesta tímom New Jersey Devils, v ktorom pôsobí aj jeho reprezentačný spoluhráč Tomáš Tatar. Pronman vidí Slafkovského na krídle útoku s centrom Jackom Hughesom.

Štvorkou sa podľa zámorského novinára stane slovenský obranca Šimon Nemec, po ktorom siahne Seattle Kraken. V tom prípade by bol najvyššie draftovaným obrancom. Ohroziť jeho pozíciu ale môže Čech David Jiříček.

TOP 10 vstupného draftu NHL podľa Coreyho Pronmana z The Athletic:

1. Shane Wright (Montreal)

2. Juraj Slafkovský (New Jersey)

3. Logan Cooley (Arizona)

4. Šimon Nemec (Seattle)

5. David Jiříček (Philadelphia)

6. Cutter Gauthier (Columbus)

7. Joakim Kemell (Ottawa)

8. Marco Kasper (Detroit)

9. Matthew Savoie (Buffalo)

10. Kevin Korchinski (Anaheim)