Futbalista Žiliny Kristián Bari má za sebou prvoligovú premiéru: Kvôli farbe pleti trpel otec, ja nie!

Ide v otcových šľapajach! Uplynulý víkend si v stretnutí Žiliny proti Trnave (1:2) v domácom drese na ľavej strane obrany odbil prvoligový debut Kristián Bari (21), syn bývalého útočníka Eugena Bariho (50), ktorý okrem svojej rýchlosti pútal pozornosť aj tmavšou farbou pokožky. Kvôli nej si toho aj veľa vytrpel. Našťastie jeho syn problémy s rasizmom doteraz nepocítil a môže sa tak naplno venovať hráčskej kariére.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Otca talentovaného futbalistu Kristiána Bariho predchádza povesť prvého Róma, ktorý sa výrazne presadil na slovenských trávnikoch. Kvôli pôvodu mal však veľa problémov, keď ho z Dunajske Stredy vyhnal tréner a z Nitry fanúšikovia. „Otec mi o tom rozprával a apeloval na mňa, aby som prípadný rasizmus hodil za hlavu a sústredil sa iba na futbal.On si to bral k srdcu a hovorí, že dnes by reagoval inak. Ja som sa však našťastie doteraz s niečím takým nestretol,“ povedal pre Nový Čas čerstvý debutant, pre ktorého je futbal všetkým.

Nie vždy však tomu tak bolo. „Keď sme žili vo Fiľakove, bol som v partii, ktorá ma ťahala na zlé chodníčky. Ale po tom, čo som odišiel najprv do DAC-u a teraz čo som v Žiline, sa venujem iba futbalu a nič iné ma nezaujíma,“ prezrádza futbalista, ktorý sa za to dočkal zaslúženej odmeny. „Chcem sa poďakovať trénerovi za to, že mi dal šancu. Prežíval som nádherné pocity. Hneď pri debute som nahral na gól, čo bol bonus. Škoda len, že sme nebodovali,“ pokračoval Kris­tián, ktorý si je vedomý, že na kvality otca ešte nedorástol. „Ale som rovnako rýchly a myslím si, že technickejší,“ porovnával otcove kvality so svojimi. Na rozdiel od neho už aj reprezentoval. „V osemnástke aj devätnástke a budem rád, keď príde pozvánka aj do 21-tky," dodal Bari.

Volali ho Romário

Aj keď mal počas kariéry Eugen Bari problémy s rasizmom, medzi fanúšikmi Dunajskej Stredy bol veľmi obľúbený. Pre farbu pleti, veľmi podobnej tej, akú mal vynikajúci brazílsky reprezentant a kanonier Romário, mu tak začali hovoriť a prischla mu prezývka Romário zo Žitného ostrova.