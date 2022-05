Obdivuje Putina: Bývalý šéf IIHF René Fasel nie je vo Fínsku vítaný

Persona non grata! Tak tohto označenia sa dočkal bývalý dlhoročný prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Švajčiar René Fasel (72). Súčasný čestný prezident IIHF je pre priateľstvo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom (69) na šampionáte vo Fínsku neoficiálne nežiaduca osoba!

Výkonný riaditeľ Fínskej hokejovej federácie Matti Nurminen svoj postoj k Faselovi prezentoval verejne. „Ruská vojna je veľmi tragická záležitosť, ktorá má negatívny dosah na ľadový hokej, šport všeobecne a Reného Fasela zvlášť,“ povedal Nurminen pre domácu rozhlasovú stanicu Yle.

Ako čestný prezident IIHF dostal Fasel automaticky pozvanie do Fínska. „Viem však, že v zákulisí mu bolo odporúčané, aby si cestu do Fínska dobre premyslel,“ dodal Nurminen. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa Fasel prezentoval viacerými výrokmi, ktoré by sa dali hodnotiť ako podpora Putinovho režimu a barbarskej agresie. Po tom, ako sa bývalý švajčiarsky funkcionár priznal k poradnej činnosti pre nadnárodnú súťaž KHL, ho fínsky expremiér Alexander Stubb označil za hanbu celosvetovej hokejovej rodiny.

Fasel v rozhovore v septembri 2021 zdôraznil svoj obdiv k Rusku a vojnovému štváčovi Putinovi: „Putin dosiahol za krátky čas veľa. Stabilné vládnutie v krajine s jedenástimi časovými pásmami a približne 100 jazykmi je výkon. Za to ho obdivujem.“

Etická komisia

Po tom, čo IIHF pod veľkým tlakom národných federácií vylúčila ruský národný tím z MS 2022, Fasel povedal, že ide o "čistú hystériu, kongres IIHF si to musí prehodnotiť". Nad jeho hlavou však visí Damoklov meč. Preveruje ho totiž nezávislá etická komisia. „IIHF ani etická komisia nekomentujú prebiehajúcu procedúru. Etická komisia je zložená z ľudí, ktorí nemajú žiadne spojenie s IIHF," vyhlásilo vedenie Medzinárodnej hokejovej federácie.