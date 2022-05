Kapitán bronzových hrdinov Marek Hrivík pozorne sleduje MS: Chalanov burcujem na diaľku

Najradšej by bol vo Fínsku, ale, žiaľ, zdravotný stav mu to nedovolil. Reč je o útočníkovi Marekovi Hrivíkovi (30), ktorý vo februári ako kapitán doviedol slovenský hokej k historickému bronzu na zimnej olympiáde. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, že sleduje každý duel nášho tímu na MS a na diaľku burcuje spoluhráčov povzbudivými správami či telefonátmi. Je presvedčený, že postup do štvrťfinále im napokon neunikne a chalani sa proti Kazachstanu (duel sa skončil po uzávierke) naladia na víťaznú vlnu!

Sledujete v televízii zápasy nášho tímu?

Samozrejme. Videl som doposiaľ všetky súboje a mrzí ma, že sa im v posledných troch dueloch nepodarilo bodovať. Som však presvedčený, že už s Kazach­stanom sa to otočí a začneme zbierať dôležité body potrebné na postup do štvrťfinále.

Čo zatiaľ vravíte na herný prejav, a najmä obrovské trápenie v presilových hrách či koncovke?

V tých presilovkách nám to zatiaľ neklape. Ale myslím si, že to prelomíme, ak nám nejaký gól teraz v početnej výhode padne. Chýba nám aj kúsok šťastia, naozaj si myslím, že to chalani v najbližších dueloch otočia vo svoj prospech.

Lídri kabíny - Tatar, Lantoši i ďalší po prehre so Švajčiarmi povedali, že si treba sadnúť za zatvorenými dverami a vydiskutovať si veci. Ako kapitán z Pekingu to kvitujete?

Bolo to správne rozhodnutie. Toto isté sa stalo aj nám v Pekingu, keď sme po dvoch dueloch na olympiáde proti Fínsku a Švédsku mali na konte nula bodov a skóre 2:10. Tiež sme si ako kabína sadli, vyčistili stôl a potom sa to otočilo a začali sme vyhrávať. Určite to pomôže a verím, že aj teraz to prinesie správny efekt.

Posielate chalanom nejaké burcujúce správy?

Jasné. Aj teraz som si písal s Liškom či Lantošim. Poznám v mužstve takmer všetkých, sú to moji kamaráti, takže samozrejme, že im posielam povzbudzujúce správy.

Veríte teda, že postúpime do štvrťfinále?

Áno. Musíme zvládnuť zápasy proti Kazachom a Talianom a potom sa v utorok rozhodne v stretnutí s Dánmi. Máme to vo svojich rukách

Na šampionáte chýbate pre zdravotné problémy. Ako to s vami vyzerá?

Mal som problémy s členkom, bolo to dlhodobejšieho charakteru už počas sezóny a na konci sa to nahromadilo. Stále ešte chodím na rehabilitácie a už začínam postupne aj posilňovať.

Koho favorizujete na titul majstra sveta?

Adeptov je isto viacero, ale ako sledujem, tak Fíni sa posilňujú o hráčov z NHL, takže v domácom prostredí budú vážni kandidáti na celkový triumf.