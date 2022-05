Tenistka Paloma Keresztes dobyla internet: Už prišla na to, že grandslam nevyhrá...

Nie je to tak dávno, čo sa o nej hovorilo ako o najväčšom ženskom tenisovom talente našich južných susedov, ktorý mal adekvátne k tomu aj veľké tenisové plány! Dnes na seba rodáčka z Budapešti Paloma Keresztes (20) púta pozornosť iným spôsobom.

„Mám tie najvyššie tenisové plány. Mojim tajným snom je vyhrať jeden z grandslamových turnajov. Hádam sa mi to podarí, aj keď som s tenisom začala dosť neskoro,“ vyjadrila sa na prahu kariéry maďarská nádej, ktorej meno by ste našli v rebríčku Medzinárodnej tenisovej federácie ITF v kategórii dievčat do 18 rokov na 2 892. pozícii...

Dnes má dvadsať, v tenise sa nepresadila tak, ako snívala. Zrejme sama prišla na to, že grandslamový turnaj nevyhrá a tak sa rozhodla presadiť sa inak. Na svojom instagramovom profile zverejnila zopár odvážnych fotografií, na ktorých vynikajú jej očarujúce krivky. A isté je, že svojou krásou dobyla svet. Aj keď nie ten tenisový...