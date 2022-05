Róbert Boženík sa chystá zmeniť dres: Získa ho Slavia Praha?

Ďalšie sťahovanie?! Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík (22) si vyskúša novú destináciu. Kmeňový hráč holandského Feyenoordu Rotterdam strávil takmer celú uplynulú sezónu na hosťovaní v nemeckom druholigovom Düsseldorfe. Teraz by mohol zamieriť ešte viac na východ – do Česka.

O služby rodáka z Terchovej prejavila vážny záujem Slavia Praha, ktorá po odchode Jana Kuchtu intenzívne hľadá hrotového hráča. Boženík by bol druhým ofenzívnym Slovákom v kádri českého vicemajstra, ktorého dres oblieka krídelník Ivan Schranz.

„Zošívaní“ potrebujú posilniť mužstvo, keďže ich čakajú v novej sezóne okrem domácej súťaže aj boje v Európskej konferenčnej lige (EKL). Slavia má v pláne získať Boženíka na hosťovanie s opciou.

„Netajím sa tým, že by sme niekoho takého po odchode Kuchtiča (Kuchtu – pozn. red.) potrebovali. Nie je úplne jednoduché do ambícií, ktoré máme, priviesť útočníka do základnej zostavy, ktorý by hral a spĺňal naše požiadavky. Bol hotovým hráčom a my sme ho presvedčili, aby išiel k nám hrať českú ligu,“ vyjadril sa pre český Sport tréner Jindřich Trpišovský.

Slovenský futbalista by sa typologicky Slavii hodil. V Düsseldorfe naskočil do 20 zápasov, ale iba trikrát ako hráč základnej zostavy. Skóroval dvakrát, no tréner ho často staval do pozície podhrotového hráča, kde sa necíti podľa vlastných slov práve najlepšie. S holandským klubom ho stále viaže zmluva do leta 2024.

Rokovania medzi Feyenoordom a Slaviou (v tomto ročníku EKL narazili oba kluby na seba štyrikrát) sú vo finálnej fáze, no zatiaľ nie je nič dohodnuté. Rotterdamský klub na twitteri potvrdil, že definitíva ešte nepadla. Uviedol tiež, že Boženík má viacero ponúk a vyberie si až po návrate z dovolenky.