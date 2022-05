Brankár Kazachstanu predviedol famózny zákrok: Pochvala aj od rozhodcu

Mal 31 úspešných zákrokov. Hokejový brankár Kazachstanu Andrej Šutov (24) patril k oporám svojho tímu v zápase MS proti Kanade (3:6).

V súboji proti javorovým listom predviedol parádny zákrok. Počas presilovej hry Kanady nevyšlo zakončenie Mathewovi Barzalovi, no k odrazenému puku sa dostal Kent Johnson.Šutov sa však rýchlo presunul a puk smerujúci do odkrytej bránky chytil do lapačky. Famózny zákrok ocenil aj jeden z rozhodcov.

"Wow, toto bude zákrok číslo jeden. Dobrá práca," povedal kazašskému gólmanovi. Práve Kazachstan je dnešným súperom Slovákov na šampionáte (od 19.20 h).