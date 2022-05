Bojovník Erik Černák: Najprv blokoval strelu chrbtom, teraz tvárou!

Slovenský obranca Erik Černák (24) rozhodne patrí do tejto skupiny. Aj vďaka jeho obetavým obranným zákrokom vedie Tampa v semifinálovej sérii Východnej konferencie NHL nad Floridou už 2:0 na zápasy.

Kým prvý zápas Černák po strele do chrbta nedohral, v druhom zápase strávil na ľade vyše 20 minút s mínusovým bodom, piatimi bodyčekmi a štyrmi zblokovanými strelami. A práve jedna z blokovaných striel opäť vystrašila priaznivcov Tampy. Na konci druhej tretiny ho puk trafil do tváre a musel z ľadu odísť na ošetrenie.

Erik Cernak went straight down the tunnel after blocking Forsling's shot with his stick and then shortly thereafter his face#GoBolts pic.twitter.com/Cnhi0WG3D4