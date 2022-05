Parkúr na brehu Dunaja: Slovenským jazdcom sa na úvod darilo

Na Tyršovom nábreží v Bratislave sa od štvrtka konajú medzinárodné parkúrové preteky Danube Equestrian Festival, ktorého súčasťou je aj prestížny Pohár národov.

Ten sa uskutoční v piatok popoludní. Prvý deň sa darilo slovenským jazdcom. Prvý ročník medzinárodných pretekov v parkúrovom skákaní Danube Equestrian Festival sa koná od štvrtka na Tyršovom nábreží v Bratislave. Na kolbišti, z ktorého je nádherný výhľad na historické centrum mesta, sa uskutočnilo päť súťaží a darilo sa v nich slovenským reprezentantom.

Štartovacia súťaž sa išla na parkúre s výškou prekážok 115 centimetrov, ktorá je zaradená do takzvanej Small Tour kategórie CSI1*. Najlepší výkon predviedla česká reprezentantka Lucie Vyskočilová s Black Jackom. Všetky prekážky prekonala bez penalizácie v čase 60,92.

V ďalších súťažiach sa už darilo predovšetkým slovenským jazdcom. V súťaži Middle Tour s prekážkami vysokými až 125 centimetrov obsadili dve najvyššie miesta. Zvíťazil Matúš Smandra s kobylou Sandro Girl Z a hneď za ním skončil Daniel Ouzký s koňom Cantiano, hoci bol pomalší o viac ako osem sekúnd.

"Som rád, že to vyšlo a kobyla je vo forme. Po 14 mesiacoch sa vrátila k pretekaniu, takže ma tento výsledok teší," povedal Matúš Smandra.

Aj v tretej súťaži dňa patril domáci jazdec k najlepším. V pretekoch Big Tour CSI1* na trati s prekážkami vysokými až 130 centimetrov sa Tomáš Kuchár v sedle valacha VD Hooghoeve z Liepzigu umiestnil na druhom mieste. Na víťazstvo mu chýbalo len 37 stotín sekundy. Bianca Babanitzová na kobyle Chilli Tangelina z Rakúska bola práve o to rýchlejšia.

"Bolo to trochu sklamanie, každý športovec chce byť skôr prvý ako druhý, aspoň ja to tak cítim. Na predposlednom skoku som nezachytil ideálnu stopu. Kôň mi veľmi pomohol. Po dvojskoku som sa dostal späť do rytmu a udržal som si aspoň druhé miesto. Som však veľmi šťastný, pretože tu súťažíme na úplne novom mieste, na malej trati, a tá je úplne iná ako v Šamoríne, kde sme pretekali minulý týždeň," povedal Tomáš Kuchár.

Ďalšie druhé miesto pre Slovensko získal Bronislav Chudyba s kobylou Diatina Blue PS v úvodnej súťaži CSI YH1* pre šesť a sedemročné kone, ktorý prehral s Biancou Babanitzovou z Rakúska na kobyle Bella E Impossibile Bba približne o sekundu a pol.

"Som veľmi šťastný, kobyla poslúchala perfektne. Aréna, ktorá je mimochodom nádherná, ju vôbec neprekvapila. Mladé kone sú zvyčajne prekvapené podobnými arénami, pretože to nevidia každý týždeň. Takže som nadmieru spokojný. S prvým miestom by som bol spokojnejší, ale aj tak je to dobré," povedal Chudyba krátko po súťaži.