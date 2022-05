Plach má v poľskom tíme neotrasiteľnú pozíciu: Už 3 roky nepustil nikoho do bránky!

Pevný flek! František Plach (30) sa spoľahlivými výkonmi zabetónoval v bránke poľského klubu Piast Gliwice. V ligovej Ekstraklase chýbal naposledy medzi tromi žrďami 19. mája 2019 proti Lechu Poznaň. Od tohto dátumu už v najvyššej súťaži našich severných susedov do bránky nikoho nepustil.

Uplynulý víkend odchytal na ihrisku Nieciecze jubilejný 100. ligový zápas bez prerušenia. „Veľmi sa teším z takej dlhej šnúry. Dôležité je, že mi tréner dôveruje a zvládol som to v zdraví aj fyzicky,“ priznal pre Nový Čas. Nemyslí si, že jeho dominancia liezla brankárskym kolegom na nervy. Vychádzajú si vraj v ústrety a vládnu medzi nimi dobré vzťahy. „Každý chce chytať, no môže iba jeden. Aj ja som predtým sedel na lavičke náhradníkov. Hlavné je, aby sa darilo mužstvu.“

Brankár slovenskej reprezentácie vytiahol vďaka dobrému finišu Piast na konečné 5. miesto tabuľky. O stupienok vyššie ako vlani, ale na európsky pohár to nestačilo. „Po slabšom začiatku sme v druhom polroku zabrali. Škoda, že aj tak nám ušla konferenčná liga, do ktorej sa dalo dostať aj zo štvrtého miesta. Napriek tomu môžeme byť so sezónou spokojní,“ tvrdí žilinský rodák.

V Gliwiciach je už štvrtý rok. Jeho služby si v klube cenia a vážia. Počas angažmánu vychytal 50-krát čisté konto. V tejto sezóne pred záverečným kolom neinkasoval v 11 stretnutiach, čo sa nikomu nepodarilo. „Bude sa to dobre pamätať – v 100. zápase za sebou 50. čisté konto. Pekná spomienka. Je to výsledok práce celého tímu. Máme dobrú obranu na čele s dvoma Slovákmi (Tomáš Huk a Jakub Holúbek – pozn. red.). Všetci chalani mi pomáhajú.“

Číselne skvelá sezóna vyústila do Plachovej nominácie o najlepšieho brankára Ekstraklasy. „Už raz sa mi to podarilo vyhrať. Konkurencia je veľká, šance piatich kandidátov sú vyrovnané.“ Zmluvu s Piastom má do konca decembra. „Zatiaľ je pokoj. Po sezóne príde zrejme k rokovaniam. Uvidíme, čo bude ďalej,“ uzavrel Plach.

AKO SA MU DARÍ V POĽSKU?

- v tíme Piast Gliwice je od januára 2018

- naposledy chýbal v lige 19. mája 2019

- odvtedy odchytal 100 zápasov v rade

- doteraz nedostal v Ekstraklase gól 50-krát

- čisté konto v tejto sezóne udržal 11-krát

- v ročníku 2019/2020 bol top brankárom ligy

- teraz je opäť v nominácii na toto ocenenie