Ukážkové gesto kapitána Tomáša Tatara! Takto chce ísť príkladom mladším spoluhráčom

Slovenskí hokejisti včera zaznamenali tretiu prehru v rade na MS 2022, keď nestačili Švajčiarsko pomerom 3:5. Dnešného doobedňajšieho tréningu sa okrem zraneného Kristiána Pospíšila zúčastnili všetci hráči. Prítomných novinárov však najviac zaujalo správanie najstaršieho a najskúsenejšieho Tomáša Tatara (31).

Náš kapitán bol po trpkej prehre viditeľne sklamaný, keď nedokázal využiť viacero dobrých príležitostí. Po tréningu odchádzal z ľadu ako posledný, dokonca aj pozbieral puky, čo majú zväčša na starosti tí najmladší členovia reprezentácie.

„Chcel som si zatrénovať, chcem ísť príkladom, robiť prácu a všetkým pomáhať. Neberiem to ako nič špeciálne. Chcem ukázať mladým chalanom, že musia pracovať na tom, aby dosiahli svoje ciele. Beriem to ako normálnu vec, takto ma to učili. Nerobil by som z toho nič veľké,“ vyjadril sa pre sport.sk na margo svojho konania hodného správneho lídra. Útočník New Jersey Devils zároveň apeluje, že netreba vytvárať žiadnu paniku.