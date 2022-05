Chaos s prilbami: Samova bola Slafkovskému ako čiapka, Paľo má väčšiu hlavu

Nečakaný problém zastihol v stredajšom dueli MS slovenského útočníka Juraja Slafkovského. Slovenský hokejista mal po skrumáži pred švajčiarskym brankárom Genonim problém s prilbou, ktorá mu nešla zapnúť.

Tréneri ho však ihneď poslali na presilovku a tak mu nezištne pomohol spoluhráč Pavol Regenda.

Slafkovského problém sa udial po súboji, v ktorom sa následne dostal so švajčiarskym hráčom do pasovačky. Arbiter po nej vylúčil len súpera slovenského krídelníka, no Slafkovský si nemohol zapnúť prilbu pre uvoľnené zapínanie.

"Mne sa to uvoľnilo a tréner ma hneď poslal na ľad na presilovku päť na tri. Tak som hneď skúsil prilbu Sama Takáča, ale bola mi malá. V tom som rýchlo zakričal Paľovi, ten má väčšiu hlavu. Tam som išiel na istotu, vedel som, že mi bude sedieť," povedal Slafkovský pre TASR.

Regenda celú situáciu sledoval na striedačke, pre TASR so smiechom povedal: "My s Jurom sme podobná veľkosť. Najskôr som videl, ako si bral prilbu od Sama, ale mal to ako čiapku. Tak som mu dal svoju, hral s ňou ešte niekoľko minút."