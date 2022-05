Viacerí slovenskí hokejisti majú zdravotné problémy: Lekár tímu prehovoril

Po zápase so Švajčiarskom trápia slovenských hokejistov zdravotné problémy. Ku Kristiánovi Pospíšilovi a Patrikovi Rybárovi sa pridali Adam Liška a Samuel Takáč, ktorí v stredu po tvrdých súbojoch len ťažko odchádzali z ľadu. Lekár tímu Pavol Lauko však uviedol, že obaja hráči budú pripravení na piatkový zápas proti Kazachstanu.

Na štvrtkovom tréningu boli všetci hráči okrem Pospíšila. "Kristián má narazený štvorhlavý sval, jeho štart je otázny. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Skúsi to ráno na rozkorčuľovaní a uvidíme. Rybár nie je úplne v poriadku, má drobné problémy s členkom, ale bude pripravený na zápas. Takáč má narazený krk, Liška tiež štvorhlavý sval, ale ten je v poriadku," povedal lekár.

Slováci vo štvrtok dopoludnia trénovali najmä presilové hry, ale venovali sa aj iným činnostiam. "Stále je to len hokej, no musíme hrať ďalej. Proti Švajčiarom to bol náš najhorší výkon na turnaji, ale máme pred sebou tri zápasy a tie ideme vyhrať," povedal útočník Adam Liška po prehre 3:5. Prezradil, že hráči si k nemu niečo povedali aj bez trénerov: "Treba sa sústrediť na potrebné kroky. Na večernom mítingu si povieme viac vecí, rozoberieme si určite aj presilovku. Mali sme aj míting len my hráči, povedali sme si niečo."

Šancu v ďalších zápasoch by mohol dostať aj center Andrej Kollár, ktorého realizačný tím dopísal na súpisku. "Ja sa z toho teším, budem čakať na šancu. Pôjdem na 100 percent a budem sa snažiť ukázať, čo viem. Nádej, že nastúpim, je asi malá, je to na tréneroch. Ale som pripravený," povedal Kollár, ktorý si naposledy zahral v príprave pred MS v Žiline proti Francúzsku na Kaufland Cupe: "Snažím sa odvtedy udržiavať v kondícii. Som oddýchnutý a keď ma vypustia na ľad, pôjdem ´bomby´."