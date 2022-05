Skvelý výkon! Molčan na turnaji v Lyone postúpil do semifinále

Slovenský tenista Alex Molčan (24) sa prebojoval už do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Lyone. Vo štvrťfinále zdolal Argentínčana Federica Coriu hladko 6:3 a 6:2.

V dueli o postup do tretieho finále na okruhu ATP nastúpi v piatok proti víťazovi súboja medzi štvrtým nasadeným Austrálčanom Alexom de Minaurom a Japoncom Josukem Watanukim.

Molčan proti Coriovi potvrdil, že pred grandslamovým Roland Garros má sľubnú formu. V prvom sete získal od stavu 1:2 štyri hry za sebou. Najlepší slovenský singlista dokázal Juhoameričana pretlačiť v dlhých výmenách, robil minimum nevynútených chýb. Na začiatku druhého dejstva sa zverenec trénerov Mariána Vajdu a Karola Becka ujal vedenia 2:0. Zápas následne prerušili pre dážď. Krátka prestávka nevyviedla Molčana z miery, za stavu 4:2 opäť Coriu brejkol a zápas už dotiahol do úspešného konca.

"Vedel som, že to bude ťažký zápas. Federico ma vlani dvakrát zdolal. Teší ma, že teraz som bol úspešný ja. Dôležité bolo, že som vnútil súperovi moju hru. Bol som uvoľnený a maximálne koncentrovaný. Aj keď tam boli momenty, keď som bol na seba nahnevaný, rýchlo som to hodil za hlavu a sústredil sa na ďalší fiftín. Ďakujem divákom za podporu. V piatok sa pokúsim nadviazať na tento výkon a postúpiť do finále," uviedol Molčan v prvom interview priamo na kurte.

Dvojhra - štvrťfinále::

Alex MOLČAN (SR) - Federico Coria (Arg.) 6:3, 6:2