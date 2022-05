Slováci sú zatiaľ od štvrťfinále ďaleko: Koľko bodov stačilo v minulosti na postup?

Tri prehry za sebou! Slovenskí hokejisti majú po štyroch odohratých zápasoch na MS v Helsinkách na konte iba tri body a v neúplnej tabuľke sú pod čiarou postupu do štvrťfinále.

Nič však nie je stratené, lebo v posledných troch stretnutiach skupiny majú zverenci trénera Craiga Ramsayho relatívne slabších súperov. Samozrejme, rovnako ako Kazaši i Taliani vedia byť nepríjemní, vedia prekvapiť, o kvalitách Dánov dobre vieme.

Na ďalšiu stratu vo zvyšných troch dueloch základnej skupiny už ale nie je priestor. Ak sa v našej skupine žiadne veľké prekvapenie nebude konať, vyzerá to tak, že Slováci sa o štvrté postupové miesto pobijú v záverečnom súboji skupiny, v utorok proti Dánsku.

"Trošku sa dostávame pod tlak, začína to byť kritické. A nielen smerom dopredu, ale aj dozadu,” konštatoval spolukomentátor RTVS a majster sveta Vladimír Országh.

"Mužstvo i tréneri sú frustrovaní, my by sme asi mali hrať stále 5 na 5. Hrať 11 presiloviek a nedať gól... Nevytvorili sme si ani vyložené áčkové príležitosti, presilovky nás zabíjajú. Sami sme súperovi ponúkali šance. To som ešte nevidel, aby mal jeden tím proti druhému toľko nájazdov v oslabení,” nešetrí kritikou Marián Gáborík.

Vlani sme začali skvele

Slovensko sa naposledy z postupu medzi elitnú osmičku tešilo vlani v Rige. Vtedy sme po prvých troch zápasoch mali na konte plný bodový zisk - 9 bodov. Osem rokov sme čakali na postup do štvrťfinále, pred Rigou sme ho hrali naposledy v roku 2013 práve v Helsinkách.

Teraz máme na konte 3 body a hráme ešte o 9 bodov. Ak všetko v riadnom hracom čase vyhráme, budeme mať 12 bodov, čo by nám malo stačiť na postup. Prípadná bodová strata v posledných troch zápasoch, by nám ale situáciu zrejme výrazne skomplikovala. Do karát nám ale nemusia zahrať ani prípadné bodové zisky Dánov či Francúzov s favoritmi.

Problémom slabá efektivita, Michal Krištof: Asi potrebujeme šamana

V minulosti stačilo aj 10 bodov

Ak sa pozrieme na predchádzajúce MS, tak desať bodov stačilo na štvrťfinále od roku 2012 trikrát a dvakrát bolo potrebných 11 bodov. V roku 2019 potrebovalo štvrté USA 14 bodov, v 2012 v Helsinkách, kde boli Slováci strieborní, mali na 4. mieste v základnej skupine 15 bodov, 14 bodov potrebovali Bielorusi v roku 2015 a v 2018 mali štvrtí Švajčiari 12 bodov. Vlani v Rige sme išli do štvrťfinále zo štvrtej priečky s 12 bodmi.

Zvyšný program Slovenska v skupine A:

piatok 20.5. o 19.20: Slovensko - Kazachstan

sobota 21.5 o 19.20: Slovensko - Taliansko

utorok 24.5 o 15.20: Slovensko - Dánsko

Koľko bodov stačilo na postup do štvrťfinále za posledných sedem rokov?

MS 2012, Helsinki: Slováci postúpili z 4. miesta, mali 15 bodov, piate Francúzsko malo 9 bodov.

MS 2013, Helsinki: Slováci postúpili z 4. miesta, mali 10 bodov, piate Nemecko malo 9 bodov.

MS 2014, Minsk: Slováci nepostúpili, na piatom mieste mali 10 bodov, štvrté Francúzsko malo 11 bodov.

MS 2015, Ostrava: Slováci nepostúpili, na piatom mieste mali 9 bodov, štvrté Bielorusko malo 14 bodov.

MS 2016, Petrohrad, Moskva: Slováci nepostúpili, na piatom mieste mali 8 bodov, štvrté USA malo 10 bodov.

MS 2017, Kolín: Slováci nepostúpili, na siedmom mieste mali 4 body, štvrté Nemecko malo 11 bodov.

MS 2018, Kodaň: Slováci nepostúpili, na piatom mieste mali 11 bodov, na štvrté Švajčiarsko stratili 1 bod a tretie Česko 4 body.

MS 2019, Košice, Bratislava: Slováci nepostúpili, na piatom mieste mali 11 bodov, na štvrté USA stratili tri body.

MS 2021, Riga: Slováci postúpili, na štvrtom mieste mali 12 bodov.