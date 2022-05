Dramatický večer v Seville: Frankfurt ukončil 42-ročné čakanie na európsku trofej

Futbalisti Eintrachtu Frankfurt ukončili 42-ročné čakanie na európsku trofej. Nemecký bundesligista zdolal vo finále Európskej ligy v Seville Glasgow Rangers 5:4 po jedenástkovom rozstrele a zabezpečil si účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2022/2023.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Frankfurt nadviazal na úspech z roku 1980, keď vyhral Pohár UEFA - predchodcu EL.

Hrdinom zápasu bol brankár Kevin Trapp, ktorý v závere predĺženia za stavu 1:1 nohou reflexívne vyrazil strelu Ryana Kenta a v rozstrele zneškodnil pokus Aarona Ramseyho. "Stále lapám po dychu, prežívam neopísateľné pocity. Pre Frankfurt, spolkovú krajinu Hessensko i celé Nemecko je to veľký deň. Naši fanúšikovia si túto trofej zaslúžili. Počas celej sezóny stáli pri nás, bez ich pomoci by sme to nedokázali. Všetci sme hrdinovia," uviedol pre akreditované médiá bývalý brankár Paríža St. Germain.

Eintracht pred začiatkom druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže nepatril medzi favoritov, po štvrťfinálovom vyradení Barcelony sa však o ňom začalo hovoriť ako o "čiernom koňovi". Zverenci trénera Olivera Glasnera predvádzali atraktívny útočný futbal, na ktorý súperi nenašli recept. "Je to neuveriteľné. Proti Glasgowu Rangers sme odohrali trinásty zápas v tejto sezóne európskych súťaží a ani v ňom sme nenašli premožiteľa. Ani neviem slovami opísať, čo teraz cítim. Chlapci odviedli fantastickú robotu," nadchýnal sa Glasner.

K oporám Eintrachtu patril kolumbijský stredopoliar Rafael Santos Borre, ktorý si v 69. minúte po rafinovanom centri Filipa Kostiča našiel priestor medzi dvoma stopérmi a šikovným tečom vyrovnal na 1:1. V rozstrele premenil v piatej sérii rozhodujúci pokus. "Pred zápasom som sníval o tom, že pre Frankfurt to bude historický večer a to sa mi splnilo. Je to moja prvá európska trofej, na sevillské finále nikdy nezabudnem," zdôraznil Borre.

Tréner škótskeho tímu Giovanni van Bronckhorst bol po finálovej prehre sklamaný, zastal sa však Ramseyho. "Na rozstrel sme sa pripravili dobre, poctivo sme ho trénovali. Mali sme určených hráčov, ktorí budú exekútormi jedenástok. Aaron bol po zápase zronený, ale nič mu nevyčítam. Zobral na seba zodpovednosť a postavil si loptu na značku bieleho bodu. Vždy je to lotéria. Buď jedenástku premeníte, alebo zahodíte."

Podľa kapitána "jazdcov" Jamesa Taverniera vo finálových zápasoch vždy rozhodujú malé detaily: "Ujali sme sa vedenia a mali sme to vo vlastných rukách. Eintrachtu sa však podarilo rýchlo vyrovnať a potom súpera skvelými zákrokmi podržal Trapp. V našej šatni zavládlo veľké sklamanie, sme zničení. Som však hrdý na to, kam sme to v tejto sezóne dotiahli. Bola to skvelá jazda, chýbala už len záverečná bodka."