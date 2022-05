Tatar: Dostávame nezmysly, ubíja nás to!

Reakcie slovenských hokejistov po prehre so Švajčiarskom 3:5 na MS 2022 vo Fínsku.

Slovenskí hokejisti sa po prehre so Švajčiarskom 3:5 zhodli na nefungujúcich presilových hrách.

"Budeme si musieť sadnúť k presilovkám a poradiť sa, ako to robiť. Musíme vedieť, koho tam chceme a ako to chceme hrať. Tie špeciálne tímy sú veľmi dôležité. Najviac ma mrzí, že sa strašne narobíme na naše góly a tie, čo dostávame, sú veľké nezmysly, čo nás všetkých ubíja. Čakajú nás ešte tri zápasy, ktoré sa dajú vyhrať, a potom máme šancu na postup," hovoril pre RTVS sklamaný kapitán slovenského tímu Tomáš Tatar.

Podobne to videl aj ďalší slovenský hokejista pôsobiaci v NHL Martin Fehérváry, ktorý odohral svoj premiérový zápas na prebiehajúcom šampionáte vo Fínsku. "Bol to náročný duel a nezačali sme ho najlepšie. Švajčiari dobre napádali, nevedeli sme sa dostať do útočného pásma. Nefungovali nám presilovky a musíme na tom zapracovať. Nedokázali sme si dobre posúvať puky. V tej presilovke 5 na 3 sme sa snažili strieľať, ale nevedeli sme si tam vytvoriť finálnu prihrávku."