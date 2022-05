David Hancko je v hľadáčiku európskych tímov: Zostane v Sparte kvôli tehotnej manželke?

Zostane, alebo pôjde za lepším? Slovenský futbalový reprezentant David Hancko (24) sa počas pôsobenia v Sparte vypracoval medzi kľúčových hráčov pražského tímu, čo si všimli aj zahraničné kluby. Tie by ho radi získali v letnom prestupovom termíne. Samotný futbalista však aj kvôli tomu, že mu manželka, bývalá tenistka Kristýna Plíšková (30) čoskoro porodí prvé dieťa na odchod z Prahy netlačí.

Slovenský futbalista je jedným z mála hráčov Sparty, ktorý si počas sezóny udržal štandardnú výkonnosť. Je lídrom obrany a navyše v nedávno skončenom ligovom ročníku strelil sedem gólov a pridal päť asistencií. Takáto bilancia pritiahla pozornosť zahraničných klubov, keď sa hovorí najmä o záujme anglického West Hamu United, či talianskeho FC Turín. "Už viackrát som povedal, že ak by som mal odísť, muselo by viac vecí do seba zapadnúť. Muselo by to dávať zmysel po športovej aj rodinnej stránke. Nepristupujem k prestupu s horúcou hlavou, s tým, že musím nutne odísť," vyjadril sa k téme odchodu zo Sparty Hancko, ktorý však pripustil, že myšlienku zahrať si v lepšej lige niekde vzadu v hlave má. "Každý hráč by mal mať ambície," povedal slovenský reprezentant.

V tejto chvíli je jasné, že sa ho Sparta nebude chcieť vzdať a urobí všetko pre to, aby Slovák pokračovala na Letnej aj naďalej. Vedenie klubu sa spolieha aj na fakt, že Hancko a jeho manželka, bývalá česká tenistka Kristýna Plíšková sú v radostnom očakávaní a čoskoro sa stanú rodičmi. "My sme kvôli tomu neplánovali ani dovolenku," dodal Hancko. A Sparte tak zostáva veriť, že futbalista neplánuje ani odchod z Prahy, kde už majú manželia svoje zázemie.