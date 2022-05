Nadvláda hádzanárok Michaloviec pokračuje: Jedenásty titul v sérii

Hádzanárky Iuventy Michalovce získali 14. titul majsteriek Slovenska. V stredajšom druhom finálovom stretnutí play off triumfovali na palubovke HC DAC Dunajská Streda 31:19.

V prvom zápase zvíťazili 23:20 a finálovú sériu ukončili 2:0 na zápasy. Pre Michalovčanky je to po repríze vlaňajšieho finále 11. domáci titul v sérii, sezónu 2019/2020 nedohrali pre pandémiu koronavírusu.

HC DAC Dunajská Streda - Iuventa Michalovce 19:31 (9:15)

Najviac gólov: Élőová 8, Sáriová 6 - Trúnková 6, Holejová 5, Bajčiová a Godečová po 4. Rozhodovali: Mandák, Rudinský, vylúčené: 4:5, 7 m hody: 7/6 - 4/4

/konečný výsledok série: 0:2, Michalovce získali titul/



Michalovčanky mali vydarený vstup do zápasu, keď po góle Bajčiovej viedli vo 4. minúte o tri góly. Sáriová síce neskôr stiahla na rozdiel jedného gólu, no domácim sa vyrovnať nepodarilo. Michalovčanky následne domácim odskočili na päť gólov a tento náskok do konca prvého polčasu ešte zvýšili.

Élőová síce otvorila druhý polčas gólom na 10:15, ale hostky šnúrou štyroch gólov viedli v 36. minúte už o deväť. Michalovčanky hrali sebaisto, vyhli sa chybám a "hluchým" momentom a v ďalšom priebehu si postrážili víťazstvo. Hostky dosiahli desaťgólový rozdiel v 43. minúte, keď Bajčiová zvýšila na 21:11. Gólovú bodku dala domáca Élőová, ktorá bola s 8 gólmi najlepšia strelkyňa zápasu.