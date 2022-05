Končiaceho Martina Škrtela zasypali tisíce reakcií: Nechcel skončiť na nosidlách!

Išiel cez bolesť, ale už viac nemieni! Martin Škrtel (37) uťal svoju bohatú 21-ročnú kariéru v najlepšej možnej chvíli. Návratom do Spartaka Trnava si splnil dávny sen, ktorý vyšperkoval ziskom Slovenského pohára po triumfe nad Slovanom Bratislava. Rozlúčka prichádza na víťaznej vlne, pri oznamovaní odchodu sa však nevyhol plaču.

Aj obranca ako hora, v súbojoch tvrdý a nekompromisný, sa dokáže rozcítiť. Škrtel priznal, že bol namäkko, keď informoval spoluhráčov z trnavskej kabíny o rozhodnutí skončiť s futbalom. „Sobotňajší zápas proti Dunajskej Strede bude posledný (do očí mu vyhŕkli slzy a vetu na chvíľu prerušil - pozn. red.) nielen v Spartaku, ale aj v kariére. Je čas začať sa riadiť rozumom, nie srdcom. Mám 37 rokov, rád by som viedol život na úrovni a nie v bolestiach. Nechcel som skončiť na nosidlách.“ V zime hral hokej a lyžoval sa, no počas prípravy sa bolesti v chrbte opäť ozvali.

Správy o konci legendy bleskovo zaplavili online svet. Bývalí spoluhráči, kamaráti, kluby i fanúšikovia posielali ďakovné reakcie. Rozlúčkový status Škrtela, ktorý má na instagrame 889 000 sledovateľov, „lajklo“ za necelý deň 38 500 priaznivcov. Medzi nimi aj Ján Ďurica, ktorý s ním tvoril v reprezentácii dlhé roky osvedčený stopérsky tandem. „Škrťo, zažili sme bok po boku veľa zápasov a emócií za naše Slovensko. Nemohol som si nikdy želať lepšieho spoluhráča, ako si bol ty.“

Spojenie Trnava - Škrtel sa nemusí po sobote roztrhnúť. Aj keď v jeho rodnom Ráztočne by boli radi. „Už sa ozvali, kedy môžem nastúpiť. Najskôr ma musia dať lekári dokopy, aby som za nich odohral aspoň jeden zápas,“ prezradil Martin. O trénerstve veľmi nerozmýšľa. „To by som bol preč z domu ešte viac ako hráč. Neviem si predstaviť seba na lavičke. Nervovo by som to asi nezvládol,“ uzavrel.

Čo mu odkazujú

FC Liverpool

Želáme všetko najlepšie na dôchodku.

Zenit Petrohrad

Ďakujeme za štyri roky v Zenite, 113 zápasov, 5 gólov, prvý titul v ruskej histórii, zápasy pri víťazstve v Pohári UEFA i za milé slová na adresu modro-bielo-modrých a Petrohradu vždy, keď si prišiel do nášho mesta ako futbalista Liverpoolu a Fenerbahce, i ako fanúšik na EURO 2020.

Basaksehir Istanbul

Nikdy na teba nezabudneme, Statočné srdce!

Marek Hamšík

Blahoželám k úžasnej kariére. Bolo mi cťou hrať s tebou a bojovať spolu o trofeje.

Róbert Vittek

Ťažko niečo hovoriť. Nezabudnuteľné chvíle, nezabudnuteľná legenda!

Marián Hossa

Obrovská gratulácia k nádhernej a bohatej kariére. Legenda. P. S.: Pripravuj gril, sused.