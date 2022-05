Veľký triumf syna majstra sveta z Göteborgu: Stal sa Mistrom Slovenska!

Obrovský úspech! Najkrajším mužom Slovenskej republiky sa tento rok stal dnes už bývalý hokejista Michal Hlinka (28), syn majstra sveta z Göteborgu Miroslava Hlinku († 42), ktorý v roku 2014 spáchal samovraždu. Šerpu novému mistrovi odovzdal riaditeľ súťaže Jozef Oklamčák. Hlinka pritom iba nedávno ukončil aktívnu hokejovú kariéru.

V rozhovore pre Nový Čas porozprával o tom, ako zvládol prechod z hokeja do sveta modelingu, ale prezradil aj to, s akými reakciami okolia sa stretáva.

Ako sa vôbec zrodil nápad prihlásiť sa do súťaže Mister Slovenskej republiky?

Na začiatku som bol oslovený agentúrou Oklamčák. Stretli sme sa, dali mi určité ponuky, a tak som vyskúšal aj nejaké fotenia a podobné veci. Zapáčilo sa mi to a využil som šancu, ktorú som dostal. Vždy som sa svojím spôsobom pohrával s myšlienkou vstúpiť do sveta módy. Niekedy som si dokonca pozrel aj nejakú tú prehliadku a celkovo sa o tento svet aktívne zaujímam.

Čo všetko musí mať mister SR?

Jedným slovom, musí to byť osobnosť. Je potrebné, aby mal nejaké vystupovanie a podobné veci. Čo sa týka kondičky či parametrov, tak na tom som dobre. Aspoň tak mi bolo povedané.

A čo hokejová kariéra?

Aktívnu kariéru som ukončil pred 4-5 mesiacmi. Hokej bol už pre mňa skôr utrpenie. Bol som stále na liekoch, hral som v bolestiach a mal som všelijaké operácie. Nevedel som však, ako sa vyrovnám s prechodným obdobím, keď s hokejom nadobro skončím. Bál som sa reálneho sveta, chodiť do práce a tak. Som preto rád, že sa mi otvorili brány modelingu.

Aký bol prechod z hokeja do sveta modelingu?

Ešte počas kariéry ma občas oslovili nejakí ľudia s tým, že by som mohol skúsiť modeling. Vtedy bola moja reakcia skôr odmietavá. Nepovedal by som, že som mal predsudky, ale hokejové prostredie je predsa len úplne iné ako to modelingové. Rozhodne je to medzi hokejistami drsnejšie. Na modeling som sa pozeral cez inú optiku ako dnes. Keď som sa s týmto svetom zoznámil podrobnejšie, otvorilo mi to oči.

S akými reakciami okolia sa stretávate?

Bol som prekvapený z toho, koľko hokejistov sa mi ozvalo. Napríklad taký Peter Čerešňák, ktorý je momentálne na MS, bol jedným z nich. Niektorí hráči mi gratulovali, iní sa dokonca aj o svet modelingu aktívne zaujímali a skúmali terén.

Je ťažšie bojovať v hokejovom ringu alebo stáť pred objektívom?

Všetko je v niečom niekde ťažšie ako inde. Musím sa priznať, že pred prvými foteniami som zažíval taký nervózny pocit ako pred zápasom. Zhon, naháňanie sa, obleky, topánky... Ale zakrátko som sa do toho dostal a všetko to zo mňa opadlo.

Zaregistrovali ste teraz nárast popularity?

Followerov na sociálnych sieťach pribudlo, aj keď ja veľmi nie som na tieto veci. Teraz je však pravda, že to tam treba udržovať pri živote a trochu rozbehnúť.

Sledujete aj chalanov na MS?

Áno, aj keď sa priznám, že hokej je dnes pre mňa len relax. Samozrejme si želám, aby sa chalanom opäť podaril nejaký medailový úspech. Ale hodnotiť ich hru si dnes nedovolím.