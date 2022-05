Bývalý hokejista Miroslav Štolc hrával po boku Bondru: Teraz píska na MS

Zaujímavý športový príbeh! Bývalý slovenský útočník Miroslav Štolc (37) odohral v extralige 138 zápasov a kariéru pre zdravotné problémy s ramenami ukončil v lete 2011. Osud ho nečakane zavial na rozhodcovskú dráhu a momentálne si vo Fínsku odkrúca premiéru na majstrovstvách sveta, ale vo farbách Švajčiarska.

Aj preto sa mu ťažko sledoval súboj Slovensko - Švajčiarsko (3:5). Denníku Nový Čas prezradil, ako sa dostal k píšťalke a prečo nezastupuje arbitrovskú obec spod Tatier!

Štolc hokejovo vyrastal v drese Kamzíkov, v mužstve hrával so známymi hráčmi, ako Suchý, Kroták, Pavličko, Halaj, a vo výlukovej sezóne 2004/2005 aj so strelcom zlatého gólu na MS 2002 vo Švédsku.

„Áno, pár zápasov som mal česť nastupovať aj po boku útočníka Petra Bondru. Okrem Popradu som v extralige hral aj za Kežmarok či Banskú Bystricu. Potom som v kariére pokračoval v zahraničí vo Francúzsku a na záver kariéry v Rakúsku. Mal som však veľké zdravotné problémy s ramenami, tak som musel, žiaľ, skončiť,“ povedal na úvod bývalý útočník.

Nevinná brigáda

Po konci hráčskej kariéry sa usadil s rodinou v Rakúsku a mal dobrú prácu mimo športu. „Potom však prišla od kamaráta nečakaná ponuka, ale iba taká priateľská. Či by som vo Feldkirchu nepískal zápas desaťročným chlapcom, že im chýbajú arbitri. Tak som to zobral, bral som to ako prilepšenie k svojej robote, takú brigádu. A napokon to vygradovalo až tak, že už o rok som rozhodoval prvú rakúsku súťaž,“ spomína s úsmevom Štolc.

Problémy s licenciou

Bývalý útočník dlhé roky pôsobil na rakúskej rozhodcovskej scéne, ale posledné dve sezóny je hlavným arbitrom už vo Švajčiarsku. „Rakúska federácia bola trochu nahnevaná, že som odišiel, potom mi odobrali aj ich licenciu. Kontaktoval som následne aj slovenský zväz, či mi nevedia pomôcť, ale iba som sa informoval. Povedali mi, že ma nevideli pískať, že by to bolo pre nich riziko. Vnímal som to, že sa báli, že im urobím hanbu. Napokon mi však dali papiere Švajčiari a teraz ma premiérovo delegovali aj na šampionát vo Fínsku,“ pokračuje Štolc.

Splnený sen

Teraz už skúsený hlavný arbiter má za sebou dva zápasy v B-skupine v Tampere, ale na debut v sobotňajšom stretnutí Česka proti Veľkej Británii do smrti nezabudne. „Nepovedal by som, že to bola tréma, ale určitá nervozita. Predsa pískať na MS je niečo neskutočné. Keď som bol malý chlapec, tak som sníval o štarte na šampionáte ako hráč, teraz sa mi sen splnil, ale v pozícii rozhodcu,“ dodal na záver rodák z Popradu.

Komu držal palce?

Rodák z Popradu pozorne sledoval stredajší vzájomný súboj na MS medzi Slovenskom a Švajčiarskom (skončil sa po našej uzávierke). Na otázku, komu držal palce, odvetil: „Polovica srdca fandila Slovensku, druhá Švajčiarsku. Ale, popravde, želal som si remízu a extra bod pre Slovensko. Pod Tatrami mám celú rodinu a vyrastal som tam.“

Čo už Štolc pískal

- najvyššiu rakúsku ligu

- najvyššiu švajčiarsku ligu

- 4 ročníky Ligy majstrov

- aktuálne MS vo Fínsku