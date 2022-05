V českom tíme to vrie: Hráči sa medzi sebou pobili, Simona poslali domov!

V českom hokejovom tíme to na svetovom šampionáte vo Fínsku poriadne vrie. Po prehre so Švédmi podľahli Česi šokujúco Rakúsku po samostatných nájazdoch. Je to vôbec ich historicky prvá prehra s Rakúšanmi.

No a aby toho nebolo málo, na verejnosť sa dostali zarážajúce informácie z kabíny. Na tréningu malo prísť k fyzickej roztržke medzi Dominikom Simonom a Filipom Hronekom, po ktorej Simon z dejiska šampionátu odletel domov! Vedenie českej reprezentácie oznámilo, že Dominik Simon opúšťa MS z osobných dôvodov. "Dominik sa odpojil od tímu z osobných dôvodov. Je to pre nás strata, ale vplyv na chod mužstva to nemá. Prosto sa stalo," povedal ešte pred stretnutím s Rakúskom pre Sport.cz generálny manažér českej reprezentácie Petr Nedvěd. Oveľa konkrétnejší bol ale v štúdiu iSport hokejový expert Miroslav Horák. "Poviem to tak, ako to ku mne prišlo z niekoľkých zdrojov, takže to asi výmysel nebude. Údajne malo dôjsť k fyzickému incidentu medzi Dominikom Simonom a Filipom Hronekom. Je to síce nezvyklý jav, no občas sa to stáva. Takáto situácia si vyžaduje riešenie, čo sa aj stalo, Simon opustil výpravu," povedal Horák v štúdiu iSport.