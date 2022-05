Obetavý Černák: Zabránil gólu, zápas s Floridou ale nedohral

Prvé semifinále nedohral. Slovenský obranca v službách Tampy Bay Erik Černák (24) odohral proti Floride 10:25 min s jednou strelou a jedným "hitom".

V 34. min ho v oslabení trafil do chrbta Brandon Montour. Černák tak pravdepodobne zabránil gólu. Po tomto momente sa už ale na ľade neobjavil.

"Táto strela by išla dnu. Černák sa otočil, aby ho to netrafilo do tváre, ale namiesto toho to dostal do spodnej časti brucha. Nie som si istý, či sa Vasilevskij stihol presunúť," opisuje situáciu zámorský komentátor.

Tampa vyhrala v prvom semifinále na ľade Floridy, Černák nedohral

Kouč Tampy Jon Cooper podľa portálu Sportsnet bezprostredne po stretnutí nedokázal povedať, nakoľko vážne je Černákovo zranenie. Tampa na ľade Floridy vyhrala 4:1, druhý duel série je na programe v noci na piatok opäť na Floride.