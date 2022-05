Tampa vyhrala v prvom semifinále na ľade Floridy, Černák nedohral

Hokejisti Tampy Bay vyhrali v prvom dueli 2. kola play off NHL na ľade Floridy 4:1. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára rozhodol ouvertúru semifinále Východnej konferencie tromi gólmi v záverečnej tretine.

Duel nedohral slovenský obranca hostí Erik Černák, ktorý sa v prostrednej časti zranil pri blokovaní strely súpera.

Florida doma viedla od 15. minúty po góle Anthonyho Duclaira, ale Corey Perry pred koncom druhej tretiny v presilovke vyrovnal na 1:1 a v 44. minúte otočil skóre Pierre-Edouard Bellemare. Tampa poistila triumf v závere tretej tretiny ďalšími dvoma zásahmi v početnej výhode, o ktoré sa postarali Nikita Kučerov a Ross Colton. Brankár "bleskov" Andrej Vasilevskij predviedol 33 úspešných zákrokov, Kučerov i Perry si zhodne pripísali dva body za gól a asistenciu.

Černák v 34. minúte pri vlastnom oslabení chrbtom zblokoval strelu obrancu Brandona Montoura a pravdepodobne tak zabránil gólu, no do zápasu sa už potom nevrátil. Na ľade strávil celkovo 10:25 min s jednou strelou a jedným "hitom". Kouč Tampy Jon Cooper podľa portálu Sportsnet bezprostredne po stretnutí nedokázal povedať, nakoľko vážne je jeho zranenie. Slovenský zadák odohral v 1. kole play off priemerne 21:38 min na zápas. Druhý duel série je na programe v noci na piatok opäť na Floride.

Colorado vyhralo v prvom semifinále Západnej konferencie doma nad St. Louis 3:2 po predĺžení, keď víťazný zásah zaznamenal v 69. minúte obranca Josh Manson premiérovým gólom v play off v kariére. V stretnutí zaznamenal aj jednu asistenciu, dva body (0+2) za domácich mal aj Gabriel Landeskog. Colorado prestrieľalo súpera 54:25.

2. kolo play off NHL

semifinále Východnej konferencie:

Florida - Tampa Bay 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Góly: 15. Duclair (Huberdeau, Montour) – 37. Perry (Kučerov), 44. Bellemare (Perry, Maroon), 56. Kučerov (Hedman, Stamkos), 58. Colton (Paul, Sergačov).

/stav série 0:1/

semifinále Západnej konferencie:

Colorado - St. Louis 3:2 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 24. Ničuškin (Rantanen, Makar), 32. Girard (Manson, Landeskog), 69. Manson (Landeskog, Kadri) – 7. O'Reilly (Schenn), 57. Kyrou (Faulk).

/stav série 1:0/